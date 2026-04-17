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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरे पास डेटिंग के लिए टाइम नहीं है', मृणाल ठाकुर ने लव लाइफ पर तोड़ी चुप्पी, 2 बच्चे के पिता संग जुड़ा था नाम

'मेरे पास डेटिंग के लिए टाइम नहीं है', मृणाल ठाकुर ने लव लाइफ पर तोड़ी चुप्पी, 2 बच्चे के पिता संग जुड़ा था नाम

Mrunal Thakur On Love Life: बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने अपनी लव लाइफ को लेकर चुप्पी तोड़ी है. शादी और डेटिंग की खबरों पर महीनों बाद अभिनेत्री ने खुलकर बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 17 Apr 2026 03:56 PM (IST)
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साउथ से बॉलीवुड तक का सफर तय कर चुकीं एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों फिल्म 'डकैत' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. हालांकि, इसे क्रिटिक्स की ओर से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे. मृणाल फिल्मों के साथ ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं. बीते कुछ महीनों पहले उनके लिंकअप की खूब खबरें रहीं. यहां तक कि दो बच्चों के पिता से शादी की चर्चा भी खूब रही. ऐसे में अब उन्होंने अपनी लव लाइफ पर महीनों पर रिएक्शन दिया है.

दरअसल, मृणाल ठाकुर ने हाल ही में प्रेमा द जर्नलिस्ट के एक इंटरव्यू में बात की. इस दौरान उन्होंने अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'डकैत' के साथ ही पर्सनल लाइफ तक पर खुलकर बात की. उन्होंने जीवन के बारे में भी काफी कुछ शेयर किया. इसी बातचीत में अभिनेत्री ने अपनी लव लाइफ, लिंकअप्स, डेटिंग और शादी तक पर खुलकर बात की. 

लव लाइफ को लेकर क्या बोलीं मृणाल ठाकुर?

मृणाल ठाकुर ने कहा, 'आज की दुनिया काफी नेगेटिव हो गई है. जब लोग मुझसे बात करते हैं तो कहते हैं कि आप कितनी पॉजिटिव हैं? मैंने पॉजिटिविटी का सुरक्षा कवच बना रखा है. लेकिन कई बार होता है जब मेरा भी दिल टूट जाता है, जब लोग किसी के चरित्र पर सवाल करते हैं. मैं चाहती हूं कि लोग मुझे मेरे काम के लिए जानें जो मैंने स्क्रीन पर किया है, ना कि उसके लिए कि मैं किसे डेट कर रही हूं? सच में मैं बताना चाहती हूं कि मेरे पास डेटिंग के लिए टाइम नहीं है.'

मृणाल ठाकुर आगे कहती हैं, 'मेरे पैर में चोट लगी थी. मैंने एक्स रे भी कराया लेकिन, इसके बाद मैं अपने पैर का ट्रीटमेंट कराने के लिए नहीं जा पाई तो पर्सनल लाइफ तो भूल ही जाओ.' 

 
 
 
 
 
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रूमर्स से कैसे डील करती हैं मृणाल ठाकुर?

इसके साथ ही मृणाल ठाकुर से इस दौरान ये भी सवाल किया गया था कि वह रूमर्स से कैसे डील करती हैं? तो इसके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'मैं इससे इफेक्ट नहीं होती हूं लेकिन हाल ही में फैली अफवाहों की वजह से मैं काफी इफेक्टेड हुई. फिर मुझे बाद में समझ आया और मैंने खुद को समझाया कि कर्मा हिट बैक करता है तो ये सोच कर चीजों को जाने दिया. मैं अपनी ऑडियंस और काम में विश्वास रखती हूं.'

2 बच्चों के पिता संग जुड़ चुका नाम

गौरतलब है कि मृणाल ठाकुर बीते कुछ समय पहले दो बच्चों के पिता और तलाकशुदा एक्टर धनुष के साथ रिलेशनशिप के रूमर्स की वजह से काफी चर्चा में रही थीं. 'सन ऑफ सरदार 2' की रिलीज के दौरान से ही दोनों के लिंकअप की खबरें मीडिया में रही थीं. फिल्म की स्क्रीनिंग से लेकर कई मौकों पर मृणाल ठाकुर और धनुष को साथ में देखा गया था, जिसके बाद इनके डेटिंग, अफेयर और शादी की खूब चर्चा रही थी. हालांकि, एक्ट्रेस ने इसे गलत ठहराया है.

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Published at : 17 Apr 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur Dhanush Dacoit
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