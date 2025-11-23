एक्सप्लोरर
Bollywood December Releases: दिसंबर में मिलेगा एक्शन, कॉमडी और रोमांस का तगड़ा डोज! रिलीज होंगी ये 5 बॉलीवुड फिल्में
Bollywood Films Releasing In December 2025: दिसंबर के महीने में बॉलीवुड की कई शानदार फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने जा रही हैं. इनके नाम और रिलीज डेट की लिस्ट हम आपको यहां दे रहे हैं.
बॉलीवुड लवर्स के लिए दिसंबर का महीना बेहद स्पेशल होगा क्योंकि इस महीने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 हिंदी फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने जा रही हैं. कॉमेडी, रोमांच और एक्शन से भरपूर ये फिल्में अलग-अलग तारीखों पर रिलीज होंगी. इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से लेकर कार्तिक आर्यन की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' तक शामिल हैं.
धुरंधर
- रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.
- आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी ये एक्शन गैंगस्टर फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- 'धुरंधर' में आर माधवन, संजय दत्ता, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी अहम किरदार अदा करते दिखेंगे.
- रणवीर सिंह फिल्म में 20 साल छोटी एक्ट्रेस सारा अर्जुन के साथ रोमांस करते नजर आएंगे.
किस किसको प्यार करूं 2
- 'किस किसको प्यार करूं 2' से कपिल शर्मा बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं.
- उनकी रॉम-कॉम फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.
- इस फिल्म में कपिल शर्मा आयशा खान, हीरा वरीना, पारुल गुलाटी और त्रिधा चौधरी के साथ नजर आएंगे.
- मनजोत सिंह भी 'किस किसको प्यार करूं 2' में अहम रोल अदा करेंगे.
दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी
- 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' एक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें संजय मिश्रा और महिमा चौधरी लीड रोल में होंगे.
- इस फिल्म को सिद्धांत राज सिंह ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 19 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
इक्कीस
- 'इक्कीस' से अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा अपना डेब्यू कर रहे हैं.
- ये एक वॉर बेस्ड फिल्म है जो 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है.
- फिल्म में सिमर भाटिया, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे.
तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी
- कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस पर रिलीज होने जा रही है.
- समीर संजय विद्वंस की ये रॉम-कॉम फिल्म 25 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार है.
