हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBollywood December Releases: दिसंबर में मिलेगा एक्शन, कॉमडी और रोमांस का तगड़ा डोज! रिलीज होंगी ये 5 बॉलीवुड फिल्में

Bollywood December Releases: दिसंबर में मिलेगा एक्शन, कॉमडी और रोमांस का तगड़ा डोज! रिलीज होंगी ये 5 बॉलीवुड फिल्में

Bollywood Films Releasing In December 2025: दिसंबर के महीने में बॉलीवुड की कई शानदार फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने जा रही हैं. इनके नाम और रिलीज डेट की लिस्ट हम आपको यहां दे रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 23 Nov 2025 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड लवर्स के लिए दिसंबर का महीना बेहद स्पेशल होगा क्योंकि इस महीने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 हिंदी फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने जा रही हैं. कॉमेडी, रोमांच और एक्शन से भरपूर ये फिल्में अलग-अलग तारीखों पर रिलीज होंगी. इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से लेकर कार्तिक आर्यन की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' तक शामिल हैं.

धुरंधर

  • रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.
  • आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी ये एक्शन गैंगस्टर फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
  • 'धुरंधर' में आर माधवन, संजय दत्ता, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी अहम किरदार अदा करते दिखेंगे.
  • रणवीर सिंह फिल्म में 20 साल छोटी एक्ट्रेस सारा अर्जुन के साथ रोमांस करते नजर आएंगे.

किस किसको प्यार करूं 2

  • 'किस किसको प्यार करूं 2' से कपिल शर्मा बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं.
  • उनकी रॉम-कॉम फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.
  • इस फिल्म में कपिल शर्मा आयशा खान, हीरा वरीना, पारुल गुलाटी और त्रिधा चौधरी के साथ नजर आएंगे.
  • मनजोत सिंह भी 'किस किसको प्यार करूं 2' में अहम रोल अदा करेंगे.

दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी

  • 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' एक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें संजय मिश्रा और महिमा चौधरी लीड रोल में होंगे.
  • इस फिल्म को सिद्धांत राज सिंह ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 19 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.

इक्कीस

  • 'इक्कीस' से अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा अपना डेब्यू कर रहे हैं.
  • ये एक वॉर बेस्ड फिल्म है जो 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. 
  • फिल्म में सिमर भाटिया, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी

  • कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस पर रिलीज होने जा रही है.
  • समीर संजय विद्वंस की ये रॉम-कॉम फिल्म 25 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार है.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 23 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Ikkis Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Dhurandhar Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri
