सनी देओल और अजय देवगन में किसके पास सबसे ज्यादा सीक्वल? जानें अक्षय के पास कितनी फिल्में
Actors With Most Sequels : बॉलीवुड के ये एक्टर्स अपनी फिल्मों के जरिए लगातार अपने फैंस का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं. आइए जानते हैं आने वाले समय इन एक्टर्स के पास है कितने सीक्वल. यहां है लिस्ट.
बॉक्स ऑफिस पर आने वाले समय में बॉलीवुड के ये सुपरस्टार्स अपनी फिल्मों के जरिए बवाल काटने वाले हैं. लेकिन इस बार ये एक्टर्स अपनी ही फिल्मों के सीक्वल के साथ बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएंगे. आज हम आपको बताएंगे इन 3 एक्टर्स में से किसके पास सबसे ज्यादा सीक्वल का लाइनअप है.
बॉलीवुड के किस एक्टर के पास है सबसे ज्यादा सिक्वल
1. सनी देओल
बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक हैं सनी देओल. अब आने वाले समय में अभिनेता अपनी कई हिट फिल्मों के सिक्वल के साथ पर्दे पर नजर आएंगे. वैसे तो इन दिनों सनी देओल की हिट फिल्म 'अपने' के सीक्वल को लेकर चर्चा तेज है लेकिन अभी तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. इसके अलावा ये एक्टर जिन फिल्मों में नजर आएंगे उसकी लिस्ट और रिलीज डेट कुछ इस प्रकार है-
1. बॉर्डर 2 – जनवरी 2026
2. गदर 3 – रिलीज डेट कंफर्म नहीं
3. रामायण 1 – दिवाली 2026
4. रामायण पार्ट 2 – दिवाली 2027
5. जाट 2 – 2026
2. अजय देवगन
पोस्ट कोविड ये देखा गया कि अजय देवगन ने सबसे ज्यादा सीक्वल फिल्मों में काम किया है. इन फिल्मों का सक्सेस रेट भी काफी हाई रहा है. अब दर्शकों को उनकी अपकमिंग सीक्वल फिल्मों का इंतजार बेसब्री से है.
बता दें, सन ऑफ सरदार 2 के बाद अब अजय देवगन दे दे प्यार दे 2 में नजर आने वाले हैं जो 14 नवंबर को रिलीज होगी. इसके अलावा अभिनेता 'धमाल 4' में नजर आएंगे जो अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी. लेकिन 'गोलमाल 5' के रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है.
3. अक्षय कुमार
अक्षय कुमार ने इस साल कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया. उनकी सिक्वल फिल्म 'जॉली एलएलबी 3', 'केसरी चैप्टर 2' और 'हाउसफुल 5' को भी ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.
लेकिन आने वाले सालों में जहां सनी देओल 5 और अजय देवगन 3 सीक्वल फिल्मों में नजर आएंगे वहीं अक्षय कुमार के पास सिर्फ एक ही सीक्वल की लाइनअप है. बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार 'वेलकम टू द जंगल' के जरिए एक बार फिर ऑडियंस को गुदगुदाने वाले हैं. ये फिल्म इसी साल 26 दिसंबर को रिलीज होगी.
