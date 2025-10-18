सरगुन मेहता और रवि दुबे अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव रहते हैं. जहां वो अपनी लाइफ की हर अपडेट फैंस के साथ शेयर करते हैं. हाल ही में कपल ने अपने नए ‘सौभाग्य’ घर की झलक दिखाई. जहां उन्होंने ग्रैंड दिवाली पार्टी रखी थी.