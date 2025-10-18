हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'रामायण' के 'लक्ष्मण' ने नए घर में रखी ग्रैंड दिवाली पार्टी, जैकी श्रॉफ समेत कई स्टार्स हुए शामिल, देखें इनसाइड तस्वीरें

'रामायण' के 'लक्ष्मण' ने नए घर में रखी ग्रैंड दिवाली पार्टी, जैकी श्रॉफ समेत कई स्टार्स हुए शामिल, देखें इनसाइड तस्वीरें

रवि दुबे और सरगुन मेहता की दिवाली पार्टी से कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. जिसमें कपल अलग-अलग सितारों के साथ मस्ती करता हुआ नजर आया.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 18 Oct 2025 07:34 PM (IST)
रवि दुबे और सरगुन मेहता की दिवाली पार्टी से कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. जिसमें कपल अलग-अलग सितारों के साथ मस्ती करता हुआ नजर आया. डालिए तस्वीरों पर एक नजर....

रवि दुबे और सरगुन मेहता टीवी की दुनिया का पावरफुल कपल है. दोनों कुछ वक्त पहले ही अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे. जहां बीते दिन कपल ने एक ग्रैंड दिवाली पार्टी होस्ट की. इस पार्टी की कुछ खास तस्वीरें अब सरगुन ने फैंस के साथ शेयर की हैं. जो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.

सरगुन मेहता और रवि दुबे अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव रहते हैं. जहां वो अपनी लाइफ की हर अपडेट फैंस के साथ शेयर करते हैं. हाल ही में कपल ने अपने नए ‘सौभाग्य’ घर की झलक दिखाई. जहां उन्होंने ग्रैंड दिवाली पार्टी रखी थी.
सरगुन मेहता और रवि दुबे अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव रहते हैं. जहां वो अपनी लाइफ की हर अपडेट फैंस के साथ शेयर करते हैं. हाल ही में कपल ने अपने नए ‘सौभाग्य’ घर की झलक दिखाई. जहां उन्होंने ग्रैंड दिवाली पार्टी रखी थी.
सरगुन मेहता ने दिवाली पार्टी की ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसमें टीवी और बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स कपल संग पोज देते दिखे.
सरगुन मेहता ने दिवाली पार्टी की ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसमें टीवी और बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स कपल संग पोज देते दिखे.
रवि और सरगुन की शानदार दिवाली पार्टी में दिग्गज एक्ट्रेस जैकी श्रॉफ भी शामिल हुए थे. जो ट्रेडिशनल अवतार में दिखे.
रवि और सरगुन की शानदार दिवाली पार्टी में दिग्गज एक्ट्रेस जैकी श्रॉफ भी शामिल हुए थे. जो ट्रेडिशनल अवतार में दिखे.
स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान भी रवि और सरगुन के घर पार्टी एंजॉय करते हुए नजर आए. तस्वीर में वो जैकी और रवि संग बात करते नजर आ रहे हैं.
स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान भी रवि और सरगुन के घर पार्टी एंजॉय करते हुए नजर आए. तस्वीर में वो जैकी और रवि संग बात करते नजर आ रहे हैं.
‘जाट’ एक्टर विनीत कुमार, सुनील ग्रोवर और टीवी के पॉपुलर स्टार शरद केलकर भी इस पार्टी का हिस्सा बने थे.
‘जाट’ एक्टर विनीत कुमार, सुनील ग्रोवर और टीवी के पॉपुलर स्टार शरद केलकर भी इस पार्टी का हिस्सा बने थे.
दिवाली पार्टी की इन तस्वीरों में से एक में अपारशक्ति खुराना भी रवि और सरगुन के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए.
दिवाली पार्टी की इन तस्वीरों में से एक में अपारशक्ति खुराना भी रवि और सरगुन के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए.
टीवी की खूबसूरत हसीनाएं ईशा मालवीय और आयशा खान इस पार्टी में ग्लैम लुक में नजर आई. दोनों ने एकसाथ जमकर मस्ती की.
टीवी की खूबसूरत हसीनाएं ईशा मालवीय और आयशा खान इस पार्टी में ग्लैम लुक में नजर आई. दोनों ने एकसाथ जमकर मस्ती की.
इनके अलावा बॉलीवुड सिंगर शान भी रवि और सरगुन की दिवाली पार्टी में पहुंचे. ये तस्वीरें शेयर करते हुए कपल ने लिखा, ‘हमारे ‘सौभाग्य’ में पहली दिवाली पार्टी...’
इनके अलावा बॉलीवुड सिंगर शान भी रवि और सरगुन की दिवाली पार्टी में पहुंचे. ये तस्वीरें शेयर करते हुए कपल ने लिखा, ‘हमारे ‘सौभाग्य’ में पहली दिवाली पार्टी...’
एक्ट्रेस मनीषा रानी और अवनीत कौर भी एक फोटो में सरगुन मेहता के साथ पोज देती नजर आई. दोनों दिवाली पार्टी में लहंगा पहने नजर आई.
एक्ट्रेस मनीषा रानी और अवनीत कौर भी एक फोटो में सरगुन मेहता के साथ पोज देती नजर आई. दोनों दिवाली पार्टी में लहंगा पहने नजर आई.
‘राइज एंड फॉल’ के विनर बने अर्जुन बिजलानी भी अपनी वाइफ के साथ सरगुम और रवि की दिवाली पार्टी में पहुंचे.
‘राइज एंड फॉल’ के विनर बने अर्जुन बिजलानी भी अपनी वाइफ के साथ सरगुम और रवि की दिवाली पार्टी में पहुंचे.
Published at : 18 Oct 2025 07:34 PM (IST)
Embed widget