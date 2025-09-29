दिल्ली की लव कुश रामलीला में दशहरे के दिन राम बनेंगे बॉबी देओल, रावण का करेंगे दहन

दिल्ली की भव्य रामलीला इस दशहरे पर और भी ज़्यादा ग्रैंड होने वाली है. दरअसल बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल इस समारोह में शामिल होंगे. बॉबी देओल राम बनकर रावण का दहन करते नजर आएंगें. यानी बॉबी बुराई पर अच्छाई की जीत का परचम लहराएंगे. इस खबर की पुष्टि खुद एक्टर ने की है.

दिल्ली की रामलीला में शामिल होंगे बॉबी देओल

बता दें कि बॉबी देओल को लव कुश रामलीला समिति ने 2 अक्टूबर को ऐतिहासिक लाल किला मैदान में रावण के पुतले का प्रतीकात्मक दहन करने के लिए आमंत्रित किया है. आयोजकों के साथ शेयर किए गए एक वीडियो में, बॉबी ने इस वार्षिक परंपरा का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी जताई है. इस दौरान बॉबी ने कहा, "दिल्ली की रामलीला में इस बार मैं आ रहा हूं... तो मिलते हैं दशहरे पर." उनकी उपस्थिति से भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, क्योंकि आमतौर पर इस आइकॉनिक इवेंट में लाखों लोग पहुंचते हैं.

बॉबी की भागीदारी पर आयोजक

लव कुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि बॉबी की भागीदारी से उत्सव में स्टार पावर का तड़का लगेगा. उन्होंने कहा, "बॉबी देओल की भागीदारी से यह दशहरा और भी शानदार और यादगार बन जाएगा."

भव्यता की परंपरा

लाल किले में लव कुश रामलीला देश की सबसे आइकॉनिक रामलीलाओं में से एक है, जिसमें पौराणिक कथाओं और आधुनिक तमाशे का मिश्रण होता है और इसे देखने के लिए दिल्ली और उसके बाहर से दर्शकों भारी संख्या में पहुंचते गैं. इस साल बॉबी देओल के चीफ गेस्ट होने के कारण, आयोजकों का मानना ​​है कि रावण के प्रतीकात्मक वध में सिनेमाई आकर्षण का एक एडिशनल तड़का होगा.

पूनम पांडे मंदोदरी के रूप में

पूनम पांडे दिल्ली के लाल किले में आयोजित प्रतिष्ठित लव कुश रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका निभाने के बाद से चर्चा में हैं. उनके चयन पर विवाद छिड़ गया है, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित राजनीतिक और धार्मिक समूहों ने आपत्ति जताई है. आलोचनाओं के बावजूद, रामलीला के आयोजकों ने पुष्टि की है कि पांडे को बदला नहीं जाएगा और वे नाटक में अभिनय करती रहेंगी.

वासे लव कुश रामलीला समिति का मुंबई के फिल्म अभिनेताओं को प्रमुख भूमिकाओं में लेने का लंबा इतिहास रहा है, और हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अभिनय कर चुकीं पूनम पांडे ने इस भूमिका के लिए खुद समिति से संपर्क किया था. वह आर्य बब्बर के साथ मंच शेयर करेंगी.