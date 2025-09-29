हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिल्ली की लव कुश रामलीला में दशहरे के दिन राम बनेंगे बॉबी देओल, रावण का करेंगे दहन

दिल्ली की लव कुश रामलीला में दशहरे के दिन राम बनेंगे बॉबी देओल, रावण का करेंगे दहन

Bobby Deol Luv Kush Ramlila: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल दशहरे के दिन दिल्ली की लवकुश रामलीला में शामिल होंगे. इस दौरान एक्टर रावण का दहन करते नजर आएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Sep 2025 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की भव्य रामलीला इस दशहरे पर और भी ज़्यादा ग्रैंड होने वाली है. दरअसल बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल इस समारोह में शामिल होंगे. बॉबी देओल राम बनकर रावण का दहन करते नजर आएंगें. यानी बॉबी बुराई पर अच्छाई की जीत का परचम लहराएंगे. इस खबर की पुष्टि खुद एक्टर ने की है.

दिल्ली की रामलीला में शामिल होंगे बॉबी देओल
बता दें कि बॉबी देओल को लव कुश रामलीला समिति ने 2 अक्टूबर को ऐतिहासिक लाल किला मैदान में रावण के पुतले का प्रतीकात्मक दहन करने के लिए आमंत्रित किया है. आयोजकों के साथ शेयर किए गए एक वीडियो में, बॉबी ने इस वार्षिक परंपरा का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी जताई है. इस दौरान बॉबी ने कहा, "दिल्ली की रामलीला में इस बार मैं आ रहा हूं... तो मिलते हैं दशहरे पर." उनकी उपस्थिति से भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, क्योंकि आमतौर पर इस आइकॉनिक इवेंट में लाखों लोग पहुंचते हैं.

बॉबी की भागीदारी पर आयोजक
लव कुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि बॉबी की भागीदारी से उत्सव में स्टार पावर का तड़का लगेगा. उन्होंने कहा, "बॉबी देओल की भागीदारी से यह दशहरा और भी शानदार और यादगार बन जाएगा."

भव्यता की परंपरा
लाल किले में लव कुश रामलीला देश की सबसे आइकॉनिक रामलीलाओं में से एक है, जिसमें पौराणिक कथाओं और आधुनिक तमाशे का मिश्रण होता है और इसे देखने के लिए दिल्ली और उसके बाहर से दर्शकों भारी संख्या में पहुंचते गैं. इस साल बॉबी देओल के चीफ गेस्ट होने के कारण, आयोजकों का मानना ​​है कि रावण के प्रतीकात्मक वध में सिनेमाई आकर्षण का एक एडिशनल तड़का होगा.

पूनम पांडे मंदोदरी के रूप में
पूनम पांडे दिल्ली के लाल किले में आयोजित प्रतिष्ठित लव कुश रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका निभाने के बाद से चर्चा में हैं. उनके चयन पर विवाद छिड़ गया है, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित राजनीतिक और धार्मिक समूहों ने आपत्ति जताई है. आलोचनाओं के बावजूद, रामलीला के आयोजकों ने पुष्टि की है कि पांडे को बदला नहीं जाएगा और वे नाटक में अभिनय करती रहेंगी.

वासे लव कुश रामलीला समिति का मुंबई के फिल्म अभिनेताओं को प्रमुख भूमिकाओं में लेने का लंबा इतिहास रहा है, और हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अभिनय कर चुकीं पूनम पांडे ने इस भूमिका के लिए खुद समिति से संपर्क किया था. वह आर्य बब्बर के साथ मंच शेयर करेंगी.

 

और पढ़ें
Published at : 29 Sep 2025 11:40 AM (IST)
Tags :
Bobby Deol Luv Kush Ramlila
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
विश्व
भारत को लेकर डोनाल्ड के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
भारत को लेकर ट्रंप के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने बताया किसके पास है एशिया कप की असली ट्रॉफी, नाम जानकर दंग रह जाएंगे
सूर्यकुमार यादव ने बताया किसके पास है एशिया कप की असली ट्रॉफी, नाम जानकर दंग रह जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu Stampede: एक्टर विजय 4.30 घंटे लेट...27 हजार लोग पहुंचे, भगदड़ की इनसाइड स्टोरी | ABP LIVE
Heavy Rains: महाराष्ट्र में Monsoon का कहर, Latur से Chhatrapati Sambhaji Nagar तक तबाही!
Lucknow Airport Bomb Threat: Lucknow Airport को मिला धमकी भरा Email, Search Operation जारी
India-Pak Finals: PM Modi ने India की जीत पर दिया बड़ा बयान | Asia Cup
Asia Cup finals: BCCI सचिव का बड़ा बयान, 'युद्ध छेड़ने वाले देश से ट्रॉफी नहीं लेंगे' |Ind-Pak match
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
विश्व
भारत को लेकर डोनाल्ड के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
भारत को लेकर ट्रंप के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने बताया किसके पास है एशिया कप की असली ट्रॉफी, नाम जानकर दंग रह जाएंगे
सूर्यकुमार यादव ने बताया किसके पास है एशिया कप की असली ट्रॉफी, नाम जानकर दंग रह जाएंगे
बॉलीवुड
सनी देओल के भांजे की शादी का जश्न, धूम मचाने गाड़ी लेकर टशन में निकले सनी पाजी
सनी देओल के भांजे की शादी का जश्न, धूम मचाने गाड़ी लेकर टशन में निकले सनी पाजी
ट्रेंडिंग
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
नौकरी
BEL में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई
BEL में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई
हेल्थ
World Heart Day: दिल का साइज बढ़ने का क्या है संकेत? एक्सपर्ट से जानिए लक्षण और इलाज के तरीके
दिल का साइज बढ़ने का क्या है संकेत? एक्सपर्ट से जानिए लक्षण और इलाज के तरीके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget