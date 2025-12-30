हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपापा धर्मेंद्र की शर्ट पहनकर 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे बॉबी देओल, इस अंदाज में दिया ट्रिब्यूट

पापा धर्मेंद्र की शर्ट पहनकर 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे बॉबी देओल, इस अंदाज में दिया ट्रिब्यूट

Bobby Deol Shirt: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. रिलीज से पहले देओल परिवार ने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी. जिसमें बॉबी का खास अंदाज दिखा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 30 Dec 2025 01:56 PM (IST)
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं. धर्मेंद्र के निधन से परिवार के साथ पूरी इंडस्ट्री शोक में है. धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव थे. उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. इक्कीस का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म को लेकर उनका परिवार बहुत इमोशनल है.

देओल परिवार ने सोमवार को इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी. जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए थे. पूरा देओल परिवार भी इस दौरान इमोशनल होता हुआ नजर आया. पापा को खास ट्रिब्यूट देने के लिए बेटे बॉबी देओल ने उन्हीं की शर्ट पहनी थी. जिसकी फोटो वायरल हो रही है.

बॉबी ने पहनी पापा की शर्ट

सोशल मीडिया पर बॉबी देओल और धर्मेंद्र की एक फोटो जमकर वायरल हो रही है. जिसमें दोनों ने एक ही शर्ट पहनी हुई है. धर्मेंद्र की ये शर्ट बॉबी ने इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहनी थी. ये व्हाइट फ्लोरल शर्ट देखकर फैंस भी इमोशनल हो गए हैं. वो बॉबी की इन तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- मिस यू धरम जी. वहीं दूसरे ने लिखा- आप हमे छोड़कर क्यों चले गए धरमजी.

 
 
 
 
 
बॉबी हुए इमोशनल

इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान जब बॉबी अपने परिवार के साथ आए थे तब बहुत इमोशनल होते नजर आए. उनकी आंखों में गम साफ झलक रहा था. बॉबी के साथ सनी देओल भी आते समय इमोशनल नजर आए. उन्होंने पापा के पोस्टर के साथ पोज भी दिए.

इक्कीस की बात करें तो इस फिल्म में धर्मेंद्र ने अगस्त्य नंदा के पिता का रोल निभाया है. उनका जब फिल्म से पहला लुक सामने आया था तब फैंस इमोशनल हो गए थे. मेकर्स ने धरमजी का एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वो अपनी कविता बोलते नजर आ रहे हैं.

Published at : 30 Dec 2025 01:56 PM (IST)
Dharmendra Bobby Deol Ikkis
