बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद भी फरहाना भट्ट लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. फिर चाहे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना हो या पैप्स के संग बेबाक अंदाज में बात करना , वो लाइमलाइट बटोरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देतीं. हाल ही में फरहाना को एक इवेंट में देखा गया.

इसी बीच वो पैपराजीपर भड़क गईं और काफी नाराज होती नजर आईं. सोशल मीडिया पर फरहाना की ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है. वायरल वीडियो में फरहाना एक काली साटन ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रही हैं. पैप्स ने जैसे ही उन्हें कैमरे में कैद करने की कोशिश की.

उन्होंने एक फोटोग्राफर से कहा,'अभी तुम कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे अभी की पीया है, कुछ तो बोल रहे थे ना ऐसा.' फरहाना ने आगे कहा,'मेरे सामने ये सब नहीं करना दोबारा, मैं तुल लोगों से मस्ती-मजाक में प्यार करती हूं, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी.'

उसके बाद पैप्स की तरफ मुड़कर फरहाना ने कहा,'चलो, अब ऐसे ही खड़ी रहूं, कुछ बातें नहीं करनी तुम लोगों को?'. इस वीडियो को देखने के बाद लोग फरहाना की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. लोगों ने उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि वो इन बातों पर स्टैंड लेती है, जो काफी सही है.

View this post on Instagram A post shared by Indian Telly (@indiantelly)

फरहाना के बयान के बाद पैप्स में से किसी एक ने कहा, वो उसने मजाक में बोला था, ऐसी सीरियस नहीं बोला था. फरहाना ने जवाब में आगे कहा, 'कुछ चीजें मजाक में भी अच्छी नहीं लगती ना.' वहीं, इस बयान को देने वाला फोटोग्राफर ने कहा, अरे मैंने मजाक में भी नहीं बोला था. ये सुनकर फरहाना ने हल्की सी स्माइल की और कहा, मुझे पता है. उसके बाद फरहाना अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गईं. आपको बता दें फरहाना ने बात करते हुए ये भी बताया कि वो कश्मीर जा रही हैं.

