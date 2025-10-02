हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन

बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन

Bobby Deol Performed Raavan Dahan: बॉबी देओल ने 'लव कुश रामलीला' में रावण दहन किया. बारिश के बीच एक्टर दिल्ली के लाल किला पहुंचे जहां उन्होंने तीर चलाकर राव का वध किया.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 02 Oct 2025 09:29 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला हर साल दशहरे के मौके पर हजारों लोगों को आकर्षित करती है. इस बार इस ऐतिहासिक आयोजन में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर बॉबी देओल भी शामिल हुए. 'लव कुश रामलीला' कमेटी ने बॉबी देओल को इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया था. ऐसे में एक्टर बारिश के बीच भी दिल्ली के लाल किला पहुंचे और रावण दहन किया.

बॉबी देओल 'लव कुश रामलीला' में पर्पल कलर की शेरवानी पहनकर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने तीर चलाकर रावण का पुतला जलाया. इसके बाद हाथ उठाकर फैंस को हैलो बोला. इस दौरान बॉबी देओल फैंस को फ्लाइंग किस देते भी दिखाई दिए.

बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन

रावण दहन देखने लाल किले पर जुड़ती है हजारों की भीड़ 
दशहरे का त्योहार हर साल देशभर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इसे खासतौर पर रामलीला के जरिए बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. दशहरे पर रावण वध देखने के लिए राजधानी समेत देशभर से हजारों दर्शक लाल किले पर जुटते हैं.

बॉबी देओल का करियर
बॉबी देओल 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और अपनी दमदार अदाकारी के लिए दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हैं. उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया है और हाल ही में आर्यन खान की निर्देशित वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में भी अपनी छाप छोड़ी है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. वर्कफ्रंट की बात करें तो बॉबी देओल आने वाले समय में कई नए प्रोजेक्ट्स में भी नजर आएंगे.

बॉबी देओल का वर्कफ्रंट
बॉबी देओल के पास अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनने वाली फिल्म 'बंदर' है, जिसमें वो लीड रोल निभा रहे हैं. इसमें उनके साथ सान्या मल्होत्रा भी होंगी. ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो एक टेलीविजन स्टार की जिंदगी के उतार-चढ़ाव को दिखाती है. इसके अलाव वो तमिल फिल्म 'जन नायकन' में भी काम कर रहे हैं, जिसमें विजय और पूजा हेगड़े भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 02 Oct 2025 09:25 PM (IST)
Tags :
Bobby Deol Luv Kush Ramleela Dussehra 2025 Raavan Dahan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट, सामने आई तारीख
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट, सामने आई तारीख
दिल्ली NCR
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
क्रिकेट
इसे बाहर निकालो..., वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी दिग्गज के 'आजाद कश्मीर' वाले कमेन्ट पर बवाल, भारतीय फैंस बुरी तरह भड़के
इसे बाहर निकालो..., वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी दिग्गज के 'आजाद कश्मीर' वाले कमेन्ट पर बवाल
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट, सामने आई तारीख
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट, सामने आई तारीख
दिल्ली NCR
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
क्रिकेट
इसे बाहर निकालो..., वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी दिग्गज के 'आजाद कश्मीर' वाले कमेन्ट पर बवाल, भारतीय फैंस बुरी तरह भड़के
इसे बाहर निकालो..., वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी दिग्गज के 'आजाद कश्मीर' वाले कमेन्ट पर बवाल
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
नौकरी
DDA Patwari Recruitment 2025: DDA करेगा पटवारी के पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; जानें कब से कर पाएंगे अप्लाई
DDA करेगा पटवारी के पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; जानें कब से कर पाएंगे अप्लाई
यूटिलिटी
Free Gas Cylinder in UP: यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
हेल्थ
Bitter Melon Leaves: लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल
लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget