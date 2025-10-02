बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन

दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला हर साल दशहरे के मौके पर हजारों लोगों को आकर्षित करती है. इस बार इस ऐतिहासिक आयोजन में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर बॉबी देओल भी शामिल हुए. 'लव कुश रामलीला' कमेटी ने बॉबी देओल को इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया था. ऐसे में एक्टर बारिश के बीच भी दिल्ली के लाल किला पहुंचे और रावण दहन किया.

बॉबी देओल 'लव कुश रामलीला' में पर्पल कलर की शेरवानी पहनकर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने तीर चलाकर रावण का पुतला जलाया. इसके बाद हाथ उठाकर फैंस को हैलो बोला. इस दौरान बॉबी देओल फैंस को फ्लाइंग किस देते भी दिखाई दिए.

रावण दहन देखने लाल किले पर जुड़ती है हजारों की भीड़

दशहरे का त्योहार हर साल देशभर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इसे खासतौर पर रामलीला के जरिए बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. दशहरे पर रावण वध देखने के लिए राजधानी समेत देशभर से हजारों दर्शक लाल किले पर जुटते हैं.

बॉबी देओल का करियर

बॉबी देओल 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और अपनी दमदार अदाकारी के लिए दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हैं. उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया है और हाल ही में आर्यन खान की निर्देशित वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में भी अपनी छाप छोड़ी है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. वर्कफ्रंट की बात करें तो बॉबी देओल आने वाले समय में कई नए प्रोजेक्ट्स में भी नजर आएंगे.

बॉबी देओल का वर्कफ्रंट

बॉबी देओल के पास अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनने वाली फिल्म 'बंदर' है, जिसमें वो लीड रोल निभा रहे हैं. इसमें उनके साथ सान्या मल्होत्रा भी होंगी. ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो एक टेलीविजन स्टार की जिंदगी के उतार-चढ़ाव को दिखाती है. इसके अलाव वो तमिल फिल्म 'जन नायकन' में भी काम कर रहे हैं, जिसमें विजय और पूजा हेगड़े भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.