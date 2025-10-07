हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान के फैन हैं बॉबी देओल, अपनी तीन फेवरेट एक्ट्रेसेस का नाम भी बता डाला

शाहरुख खान के फैन हैं बॉबी देओल, अपनी तीन फेवरेट एक्ट्रेसेस का नाम भी बता डाला

Bobby Deol's Favorite Actresses-Actors: बॉबी देओल ने अपने 30 साल के बॉलीवुड करियर में कई स्टार्स और हसीनाओं के साथ काम किया है. लेकिन क्या आप उनके फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का नाम जानते हैं?

By : आईएएनएस | Updated at : 07 Oct 2025 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर बॉबी देओल को फिल्म इंडस्ट्री में तीन दशक से भी ज्यादा समय हो गया है. उन्होंने तमाम सितारों संग काम किया है, लेकिन जिन अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है, उनमें से कौन उनके दिल के करीब है, इसका खुलासा बॉबी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में किया.

आईएएनएस से बात करते हुए बॉबी देओल ने बताया कि प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और ट्विंकल खन्ना उनके लिए बेहद खास हैं.- 'प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और ट्विंकल खन्ना मेरे दिल के बहुत करीब हैं. ये तीनों मेरे करियर में खास जगह रखती हैं और मेरा उनके साथ रिश्ता काफी मजबूत है.'

शाहरुख खान के फैन हैं बॉबी देओल, अपनी तीन फेवरेट एक्ट्रेसेस का नाम भी बता डाला

प्रीति जिंटा के साथ कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं बॉबी देओल
बॉबी ने खासतौर पर प्रीति जिंटा के साथ अपने एक्सपीरिंस शेयर किया. उन्होंने कहा- 'प्रीति के साथ मैंने कई सफल फिल्मों में काम किया है, जैसे 'सोल्जर,' 'झूम बराबर झूम,' और 'हीरोज.' मैं प्रीति के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करता हूं. मेरे उनके साथ दोस्ती आज भी बनी हुई है.'

शाहरुख खान के फैन हैं बॉबी देओल, अपनी तीन फेवरेट एक्ट्रेसेस का नाम भी बता डाला

रानी मुखर्जी और ट्विंकल खन्ना को भी बताया फेवरेट
रानी मुखर्जी भी बॉबी के फेवरेट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने रानी के साथ 'बिच्छू' और 'बादल' जैसी फिल्मों में काम किया है. बॉबी ने कहा कि रानी के साथ उनकी दोस्ती और काम करने का अनुभव भी बेहद खास रहा है. वहीं, ट्विंकल खन्ना भी उनके लिए खास हैं. बॉबी ने अपनी पहली फिल्म 'बरसात' (1995) में ट्विंकल के साथ काम किया था, जो उनके करियर की शुरुआत भी थी. इस फिल्म के लिए बॉबी को फिल्मफेयर बेस्ट मेन डेब्यू अवार्ड भी मिला था.

शाहरुख खान के फैन हैं बॉबी देओल, अपनी तीन फेवरेट एक्ट्रेसेस का नाम भी बता डाला

रणबीर कपूर को लेकर कही ये बात
जब बॉबी से उनके फेवरेट मेल को-एक्टर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा- 'मैं बहुत लकी रहा हूं कि मेरा सभी कलाकारों के साथ अच्छा रिश्ता है. मेरे लिए किसी एक एक्टर को चुनना मुश्किल है, क्योंकि इंडस्ट्री में मेरे कई दोस्त हैं. हाल ही में, रणबीर कपूर के साथ काम करना मेरे लिए खुशी का मौका रहा. वो इतने बड़े स्टार होने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं. वो किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी महसूस नहीं करते.'

शाहरुख खान के फैन हैं बॉबी देओल, अपनी तीन फेवरेट एक्ट्रेसेस का नाम भी बता डाला

शाहरुख खान के फैन हैं बॉबी देओल
बॉबी ने आगे कहा- 'अगर मुझे किसी एक्टर का नाम लेना हो, तो वो सलमान खान होंगे. वो सबसे बड़े दिल वाले इंसान हैं. मुझे लगता है कि कोई भी उनके जैसा नहीं हो सकता. मैं शाहरुख खान का भी बड़ा फैन हूं. वह बहुत ही सम्मान देने वाले और प्यार जताने वाले इंसान हैं.'  

शाहरुख खान के फैन हैं बॉबी देओल, अपनी तीन फेवरेट एक्ट्रेसेस का नाम भी बता डाला

इसके अलावा अक्षय खन्ना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा- 'अक्षय खन्ना बेहद टैलेंटेड और शानदार एक्टर हैं. मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं. मेरा उनके साथ खास लगाव है.'

और पढ़ें
Published at : 07 Oct 2025 05:12 PM (IST)
Tags :
Bobby Deol Rani Mukerji Shah Rukh Khan SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग?
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh Vs Jyoti Singh: अब Instagram पर लड़ रहे हैं पवन और ज्योति; POST GOES VIRAL | ABPLIVE
Tata Tiago EV 2025 Facelift Review, Range | Auto Live
All-new Ducati Panigale V4 Detailed Walkaround: Features, Details all you need to know | Auto Live
2025 New BMW X3 diesel M Sport India review | Auto Live
Bihar Election 2025: Maithili Thakur बनेंगी BJP के लिए संजीवनी? विस्तार से जानिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग?
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
ट्रेंडिंग
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
जनरल नॉलेज
ADGP YS Puran Commits Suicide: हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget