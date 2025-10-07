'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा- चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किए हुए है. 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का कलेक्शन कर रही है. भारत के साथ-साथ फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी छाई हुई है. 'कांतारा- चैप्टर 1' ने 5वें दिन के कलेक्शन के साथ 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब फिल्म 400 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब भी आ गई है.

'कांतारा- चैप्टर 1' को थिएटर्स में आए 6 दिन हो गए हैं और फिलहाल फिल्म के 5 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन सामने आ गया है.



सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने दुनिया भर में 362.75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.



इस कलेक्शन के साथ 'कांतारा- चैप्टर 1' 'पुष्पा'- द राई, 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक', 'दृश्यम 2', 'तान्हाजी- द अनसंग वॉरियर' समेत 5 फिल्मों को पछाड़ दिया है.

'कांतारा- चैप्टर 1' ने 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ा

'कांतारा- चैप्टर 1' ने अलग-अलग समय पर रिलीज हुई 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 2020 में रिलीज हुई 'तान्हाजी' को पीछे छोड़ दिया है. सैफ अली खान की इस फिल्म 361 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

2021 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा' (350.10 करोड़) और अजय देवगन की 'दृश्यम 2' (342.31 करोड़) भी 'कांतारा- चैप्टर 1' से पिछड़ गई है.

'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक' (341.75 करोड़) और 'द कश्मीर फाइल्स' (341 करोड़) का लाइफटाइम कलेक्शन भी 'कांतारा- चैप्टर 1' से पिछड़ गया है.

'कांतारा- चैप्टर 1' हिट हुई या फ्लॉप?

'कांतारा- चैप्टर 1' को 125 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया है. बॉक्स ऑफिस फॉर्मूले के मुताबिक हिट होने के लिए किसी भी फिल्म को बजट से दोगुना कमाना होता है. ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने बजट से तिगुना कमा लिया है और अब ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो गई है.

'कांतारा- चैप्टर 1' का बजट और स्टार कास्ट

'कांतारा- चैप्टर 1' साल 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है. अब प्रीक्वल की रिलीज के साथ ही फिल्म का दूसरा सीक्वल भी अनाउंस हो चुका है. 'कांतारा- चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी लीड रोलमें नजर आए हैं. इस फिल्म को खुद उन्होंने डायरेक्ट भी किया है. इसके अलावा रुक्मणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम भी फिल्म में अहम भूमिका अदा करते दिखाई दिए हैं.