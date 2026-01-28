पापा धर्मेंद्र के निधन के बाद बॉबी देओल ने ऐसे मनाया पहला बर्थडे, वीडियो वायरल
Bobby Deol Birthday: बॉबी देओल ने 27 जनवरी को अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. पिता धर्मेंद्र के निधन से अभी तक उबर न पाने के चलते उन्होनें इस बार अपना बर्थडे बेहद सादगी और शांत माहौल में मनाया.
‘लॉर्ड बॉबी’ के नाम से मशहूर एक्टर बॉबी देओल ने कल यानी 27 जनवरी को अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. एक्टर ने इस बार बड़े सेलिब्रेशन से दूरी बनाए रखी. सामने आई तस्वीरों और वीडियो में देखा गया कि उनके कुछ चुनिंदा फैंस उनसे मिलने पहुंचे और जन्मदिन पर उन्हें तोहफे दिए. इस दौरान बॉबी देओल ने कोई केक कटिंग भी नहीं की.
पापा के निधन के बाद बॉबी ने ऐसे मनाया पहला बर्थडे
पापा धर्मेंद्र के निधन के बाद बॉबी देओल का ये पहला बर्थडे था. पैपराजी के शेयर किए गए वीडियो में बॉबी देओल कैजुअल कपड़ों में अपने घर से बाहर निकलते नजर आए. उन्होंने कुछ फैंस से मुलाकात की और मुस्कुराते हुए उनके साथ तस्वीरें व सेल्फी भी खिंचवाईं. उनके फैंस ने जन्मदिन के मौके पर उन्हें कुछ गिफ्ट्स भी भेंट किए. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
बॉबी देओल अभी भी अपने पिता और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के गम से उबर नहीं पाए हैं. बॉलीवुड के इस महान सितारे ने 24 नवंबर को, अपने 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले, दुनिया को अलविदा कह दिया था. वो उम्र से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे. ऐसे में बॉबी देओल ने अपने बर्थडे को बेहद ही सादगी से मनाया, क्योंकि परिवार अभी भी इस दर्द में डूबा हुआ है.
सनी देओल ने शेयर किया पोस्ट
इस मौके पर बॉबी देओल के बड़े भाई और एक्टर सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर उनके साथ एक तस्वीर साझा की थी. फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, 'हैप्पी बर्थडे माय लिटिल ब्रदर लॉर्ड बॉबी.' पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद यह पहला मौका था, जब सनी देओल ने बॉबी के साथ कोई पोस्ट शेयर की है.
बता दें, पिछले साल यानी 2025 में हालत बिल्कुल अलग थे. बॉबी देओल ने अपना बर्थडे पूरे जोश और धूमधाम के साथ मनाया था. अपने 56वें बर्थडे पर उन्होंने घर पर फैंस के बीच एक केक काटकर जश्न मनाया था.
