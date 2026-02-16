हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला, जज ने सुनवाई से किया इंकार

सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला, जज ने सुनवाई से किया इंकार

काला हिरण शिकार मामले में जुड़ी अपीलों पर जज ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. अब इस केस में सुनवाई राजस्थान हाई कोर्ट की किसी अन्य पीठ द्वारा की जाएगी.

By : करनपुरी, जोधपुर | Updated at : 16 Feb 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources

काला हिरण शिकार मामले से जुड़ी अपीलों पर सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई निर्धारित थी. ये अपीलें एक्टर सलमान खान सहित अन्य आरोपियों से संबंधित हैं.

हालांकि, जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की एकल पीठ ने इन अपीलों की सुनवाई से इंकार करते हुए निर्देश दिए कि मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ के समक्ष कराई जाए. मामले में सैफ अली खान व अन्य की ओर से भी एक अपील लंबित है. वहीं, सलमान खान की ओर से साल 2018 में सुनाई गई 5 साल की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई है.

अब इन सभी अपीलों पर सुनवाई राजस्थान हाई कोर्ट की किसी अन्य पीठ द्वारा की जाएगी. ये मामला जोधपुर से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है. 

क्या है पूरा मामला?

ये मामला 26 साल पुराना है. साल 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान एक्टर्स सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू ,सोनाली बेंद्रे पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था.

सलमान खान के खिलाफ हिरण शिकार मामले में तीन केस दर्ज हुए. दो मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. वहीं कांकाणी काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई जोधपुर हाईकोर्ट में चल रही है. 

इस फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर को पिछली बार फिल्म सिकंदर में देखा गया था. इस फिल्म में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना फीमेल लीड में नजर आई थीं. हालांकि, ये फिल्म चल नहीं पाई थी. अब सलमान खान को फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में देखा जाएगा. फिल्म के अप्रैल में रिलीज होने की खबरें हैं. हालांकि, रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म की रिलीज टल सकती है. इस फिल्म के लिए सलमान खान ने कड़ी मेहनत की है. शूटिंग के दौरान एक्टर चोटिल भी हो गए थे. फिल्म में चित्रांगदा सिंह फीमेल लीड रोल में हैं.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 16 Feb 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Blackbuck Hunting Case SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला, जज ने सुनवाई से किया इंकार
सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला, जज ने सुनवाई से किया इंकार
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Case Hearing Live: ज़मानत मिलने के बाद भी आज जेल से नहीं रिहा होंगे राजपाल यादव, वकील ने बताई वजह
Live: ज़मानत मिलने के बाद भी आज जेल से नहीं रिहा होंगे राजपाल यादव, वकील ने बताई वजह
बॉलीवुड
साढ़े 6 करोड़ दो और केस खत्म करो! राजपाल यादव को जेल भेजने वालो ने दिया ऑफर
साढ़े 6 करोड़ दो और केस खत्म करो! राजपाल यादव को जेल भेजने वालो ने दिया ऑफर
बॉलीवुड
परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा के स्टडी रूम को बनाया बेटे नीर की नर्सरी, बोलीं- जेंटलमैन वाइब चाहिए थी
परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा के स्टडी रूम को बनाया बेटे नीर की नर्सरी, बोलीं- जेंटलमैन वाइब चाहिए थी
Advertisement

वीडियोज

Copper Boom: Gravita India की Mega Entry से Recycling Sector में बड़ा Gamechanger | Paisa Live
Supreme Court का सख्त संदेश: RERA खत्म होगा, या बनेगा और ज्यादा मजबूत? | Paisa Live
Vasudha: 😮Chandrika Devi के सामने फूटा सच, Vasudha ने Divorce papers पर किए साइन #sbs (16.02.2026)
Bollywood News: एकता कपूर–इम्तियाज़ अली साथ ला रहे हैं ‘हीर रांझा’
CM Yogi का SP पर बड़ा बयान- 'UP में अराजकता से अब कानून का राज' | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
क्रिकेट
AFG vs UAE: यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
विश्व
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
ट्रेंडिंग
India vs pakistan: पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
हेल्थ
Poor Posture In Children: छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget