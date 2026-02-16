सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला, जज ने सुनवाई से किया इंकार

काला हिरण शिकार मामले से जुड़ी अपीलों पर सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई निर्धारित थी. ये अपीलें एक्टर सलमान खान सहित अन्य आरोपियों से संबंधित हैं.

हालांकि, जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की एकल पीठ ने इन अपीलों की सुनवाई से इंकार करते हुए निर्देश दिए कि मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ के समक्ष कराई जाए. मामले में सैफ अली खान व अन्य की ओर से भी एक अपील लंबित है. वहीं, सलमान खान की ओर से साल 2018 में सुनाई गई 5 साल की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई है.

अब इन सभी अपीलों पर सुनवाई राजस्थान हाई कोर्ट की किसी अन्य पीठ द्वारा की जाएगी. ये मामला जोधपुर से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है.

क्या है पूरा मामला?

ये मामला 26 साल पुराना है. साल 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान एक्टर्स सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू ,सोनाली बेंद्रे पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था.

सलमान खान के खिलाफ हिरण शिकार मामले में तीन केस दर्ज हुए. दो मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. वहीं कांकाणी काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई जोधपुर हाईकोर्ट में चल रही है.

इस फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर को पिछली बार फिल्म सिकंदर में देखा गया था. इस फिल्म में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना फीमेल लीड में नजर आई थीं. हालांकि, ये फिल्म चल नहीं पाई थी. अब सलमान खान को फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में देखा जाएगा. फिल्म के अप्रैल में रिलीज होने की खबरें हैं. हालांकि, रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म की रिलीज टल सकती है. इस फिल्म के लिए सलमान खान ने कड़ी मेहनत की है. शूटिंग के दौरान एक्टर चोटिल भी हो गए थे. फिल्म में चित्रांगदा सिंह फीमेल लीड रोल में हैं.