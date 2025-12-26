2025 के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश कौन से, जानें कौन रहा हिट और किसे मिला फ्लॉप का टैग

साल 2025 भारतीय सिनेमा के लिए बहुत ही रोमांचक रहा. हर महीने बड़ी और छोटी फिल्में थिएटर में रिलीज हुईं और कई बार एक ही दिन कई फिल्में आमने-सामने आईं. कुछ फिल्मों ने दर्शकों का दिल जीत लिया और सुपरहिट साबित हुईं, तो कुछ ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

लेकिन इस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा चर्चा रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' को लेकर रही. फैंस और आलोचक फिल्मों के आमने-सामने के मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित हैं.

इस साल बॉक्स ऑफिस में हुए धमाकेदार क्लैश

1. धुरंधर और अवतार: फायर एंड ऐश

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. इसमें रणवीर के अलावा मुख्य भूमिका में अक्षय खन्ना भी हैं. 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 668.80 करोड़ रुपए की कमाई की और दर्शक लगातार इसे थिएटर में देखने आ रहे हैं. वहीं 19 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज हुई 'अवतार 3' ने अब तक 109.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.



2. वॉर 2 और कुली

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी दो बड़ी फिल्में 'वॉर 2' और 'कुली' आमने-सामने आई. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' में एक्शन और ग्लोबल लोकेशन देखने को मिली. वहीं, रजनीकांत की 'कुली' एक मनोरंजक मसाला फिल्म थी, जिसमें स्टारकास्ट ने कमाल की एक्टिंग की. बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताते हैं कि 'कुली' ने भारत में 337.5 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 236.55 करोड़ रुपए रहा. इस क्लैश में कुली ने साफ तौर पर जीत हासिल की.



3. मालिक और आंखों की गुस्ताखियां

जुलाई में भी राजकुमार राव की 'मालिक' और विक्रांत मैसी-शनाया कपूर की 'आंखों की गुस्ताखियां' एक साथ रिलीज हुईं. 'मालिक' में राजकुमार ने एक साहसी और न्यायप्रिय किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने सराहा. फिल्म ने 28.65 करोड़ रुपए की कमाई की. वहीं, 'आंखों की गुस्ताखियां' दर्शकों को लुभाने में असफल रही और केवल 1.71 करोड़ रुपए ही कमा पाई.



4. किंगडम और धड़क 2

31 जुलाई को रिलीज हुई विजय देवरकोंडा स्टारर 'किंगडम' और 1 अगस्त को रिलीज हुई सिद्धांत चतुर्वेदी-तृप्ति डिमरी की 'धड़क 2' में भी जबरदस्त टकराव देखने को मिला. 'किंगडम' में भरपूर एक्शन और दमदार म्यूजिक था, जिसने दर्शकों को काफी लुभाया. फिल्म ने 51.65 करोड़ रुपए की कमाई की. वहीं, 'धड़क 2' ने 22.45 करोड़ रुपए का कारोबार किया.



5. कांतारा: चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

अक्टूबर में साल का सबसे बड़ा क्लैश देखने को मिला, जब 2 अक्टूबर को ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' और वरुण धवन और जाहन्वी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' एक साथ रिलीज हुई. 'कांतारा' में भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़े मजबूत पात्र और कहानी थी. फिल्म ने भारत में 622.04 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की. इसके मुकाबले 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने केवल 61.85 करोड़ रुपए ही जुटाए.