पूजा हेगड़े की अपकमिंग फिल्में, जन नायकन ही नहीं, इन फिल्मों में भी दिखाएंगी अदाकारी

पूजा हेगड़े बॉलीवुड के साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी मशहूर हैं. 2016 में उन्होंने मोहनजोदड़ो से डेब्यू किया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की. हालांकि बॉलीवुड से ज्यादा उनका साउथ इंडस्ट्री में दबदबा देखने को मिलता है.

2025 में उन्हें शाहिद कपूर के ऑपोजिट देवा में देखा गया और दूसरी ओर रजनीकांत स्टारर कुली में भी एक्ट्रेस डांस नंबर में नजर आईं. भले 2025 उनके करियर के लिए खास नहीं रहा लेकिन अब एक्ट्रेस ने आने वाले समय के लिए कमर कस ली है. यहां जानें उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में.

इन फिल्मों में नजर आएंगी पूजा हेगड़े

1. जन नायकन

थलापति विजय की आखिरी फिल्म में पूजा हेगड़े को अहम रोल में देखा जाएगा. साउथ के मशहूर अभिनेता की इस पॉलिटिकल ड्रामा को लेकर पहले से ही काफी बज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म को पैन इंडिया में रिलीज किया जाएगा और मेकर्स ने इसका हिंदी नाम 'जन नेता' रखा है.

पूजा हेगड़े के अलावा फिल्म में बॉबी देओल नजर आएंगे जो विलेन की भूमिका निभाने वाले हैं. इसके अलावा ममिता बैजू, प्रकाश राज, नारायण और प्रियामणि जैसे स्टार्स भी इस फिल्म में शामिल हैं. बता दें, 'जन नायकन' 9 जनवरी को रिलीज होगी.



2. है जवानी तो इश्क होना है

डेविड धवन के निर्देशन पर बनने वाली ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इसमें अदाकारा डायरेक्टर के बेटे वरुण धवन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. इसके अलावा मूवी में मृणाल ठाकुर भी दूसरी फीमेल लीड के रूप में नजर आने वाली हैं. इस मच अवेटेड फिल्म को लेकर अभी से दर्शकों के बीच उत्साह देखा जा सकता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है. बाकी के स्टारकास्ट पर गौर करें तो इसमें मनीष पॉल, मौनी रॉय, जिमी शेरगिल, चंकी पांडे, राकेश बेदी समेत कई स्टार्स नजर आएंगे. पूजा हेगड़े की इस रॉमकॉम की एंट्री 5 जून को थिएटर्स में होगी.



3. कंचना 4

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर और सक्सेसफुल हॉरर–कॉमेडी फ्रेंचाइजी है 'कंचना'. अब इस मच अवेटेड सिक्वल में पूजा हेगड़े की भी एंट्री ही चुकी है. राघव लॉरेंस की हिट फ्रेंचाइजी का अब नया सिक्वल आने वाला है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक राघव लॉरेंस के साथ फिल्म में पूजा हेगड़े और नोरा फतेही स्क्रीन शेयर करेंगी. हालांकि अभी तक इसके रिलीज डेट को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.



4. दुलकर सलमान की अनटाइटल्ड फिल्म

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा हेगड़े और दुल्कर सलमान की साथ में काम करने की खबरें सामने आई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अनटाइटल्ड फिल्म में पूजा हेगड़े अभिनेता के गर्लफ्रेंड के रूप में नजर आएंगी.

इन खबरों के सामने आने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. लेकिन अभी तक फिल्म के प्लॉट, स्टारकास्ट और रिलीज डेट से जुड़ी कोई भी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है.