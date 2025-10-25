फरहाना भट्ट vs मालती चाहर, जानिए ‘बिग बॉस 19’ की कौन सी हसीना हैं ज्यादा अमीर

सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है. शो की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट और मालती चाहर के बीच घर में खूब फाइट देखने को मिलती है. इसकी वजह से ये दोनों हसीनाएं सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती हैं. ऐसे में आज हम आपको इनकी पर्सनल लाइफ और नेटवर्थ से रूबरू करवा रहे हैं. चलिए जानते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर हैं.

कौन हैं फरहाना भट्ट?

फरहाना भट्ट की बात करें तो ये 28 साल की हैं और कश्मीर की रहने वाली हैं. वो एक्ट्रेस होने के साथ एक पीस एक्टिविस्ट भी हैं. फरहाना ने मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. लेकिन शुरुआत से ही उनकी दिलचस्पी हीरोइन बनने में थी. इसलिए उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया.

कितनी है फरहाना भट्ट की नेटवर्थ?

फरहाना ने साल 2016 में 'सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स' में सनी कौशल के साथ अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद वो एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी के साथ फिल्म 'लैला मजनू' में नजर आई. नेटवर्थ की बात करें तो नवभारत टाइम्स के अनुसार एक्ट्रेस 1.5 से 3 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन हैं. सोशल मीडिया पर उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

मालती चहर की डेब्यू फिल्म कौन सी है?

मालती चाहर 34 साली की उम्र में ग्लैमर वर्ल्ड का फेमस नाम बन गई हैं. वो एक एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हैं. उनके भाई फेमस इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर हैं. मालती एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. उन्होंने साल 2018 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म 'जीनियस' से बॉलीवुड में कदम रखा था.

मालती चाहर की नेटवर्थ कितनी है?

मालती चाहर की नेटवर्थ की बात करें तो नवभारत टाइम्स की ही एक रिपोर्ट के अनुसार ये 2 से 3 करोड़ रुपये के बीच है. वहीं सोशल मीडिया पर मालती को 1.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. 'बिग बॉस 19' में इन दोनों के अलावा गौरव खन्ना, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल, नीलम गिरी, मृदुल, अमल मलिक, शहबाज बदेशा, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज जैसे स्टार्स हैं.

