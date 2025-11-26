हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Birthday Special: 10 हजार करोड़ की नेटवर्थ वाली फैमिली से आते हैं भूषण कुमार, जीते हैं आलीशान जिंदगी

Bhushan Kumar Networth: भूषण कुमार का नाम आज सबसे अमीर सेलेब्स की लिस्ट में शामिल है. अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सबसे अमीर खानदानों के लिस्ट में अपना नाम भी एड कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Nov 2025 08:10 PM (IST)
भूषण कुमार कल यानी 27 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट से उन्होंने टी सीरीज का नाम दुनिया के कोने–कोने तक पहुंचाया है. आज वो कई करोड़ की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं. जानें उनकी नेटवर्थ की पूरी डिटेल्स. 

अपार संपत्ति के मालिक हैं भूषण कुमार 
1970 में भूषण कुमार के पिता गुलशन कुमार ने म्यूजिक कैसेट के बिजनेस की शुरुआत की इसके बाद उन्होंने 1983 में सुपर कैसेट्स के नाम से टी सीरीज को एस्टेब्लिश किया. आशिकी के गाने और क़यामत से कयामत तक की प्लेलिस्ट ने टी सीरीज को देश के हर एक कोने में पहुंचा दिया. लेकिन 1997 में गुलशन कुमार की मृत्यु हो गई और इसके बाद कंपनी की बागडोर उनके बेटे भूषण कुमार ने अपने हाथों में ले ली. 

लगातार अपने मेहनत से उन्होंने टी सीरीज के नाम का परचम देश और दुनिया में लहराया और नतीजा आपके सामने है. आज टी सीरीज की दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स की लिस्ट है. फिल्मों और म्यूजिक की दुनिया में टी सीरीज एक बड़ा नाम बन चुका है. भूषण कुमार, उनकी पत्नी दिव्या खोसला कुमार, दोनों बहने तुलसी कुमार और खुशहाली कुमार की नेटवर्थ मिला के ये परिवार 10 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है. हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक ये आंकड़ा है जहां कुमार फैमिली की नेटवर्थ 10 हजार करोड़ बताई गई.
 19 साल की उम्र में ही उठाई बड़ी जिम्मेदारी
एक वक्त था जब भूषण कुमार का परिवार दिल्ली की सड़कों पर फल बेचता था. इसके बाद उनके पिता ने म्यूजिक कैसेट्स की कंपनी शुरू की लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के द्वारा उनकी हत्या करवा दी गई. इसके बाद 19 साल की उम्र में ही भूषण कुमार ने कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले ली. बतौर टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार ने कंपनी को आगे बढ़ाया और देश–विदेश में इसे पहचान दिलाई. इसके अलावा भूषण कुमार ने 'तुम बिन', 'भूल भुलैया', 'पटियाला हाउस', 'रेडी', 'लकी: नो टाइम फॉर लव' जैसी सफल फिल्में बनाई और 2013 में आशिकी 2' रिलीज की और ये फिल्म उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई.

Published at : 26 Nov 2025 08:10 PM (IST)
T SERIES Bhushan Kumar Bhushan Kumar Birthday
