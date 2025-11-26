हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMastiii 4 BO Day 5: धीमी रफ्तार के बावजूद ‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन

Mastiii 4 BO Day 5: धीमी रफ्तार के बावजूद ‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन

Mastiii 4 BO Day 5: एडल्ट कॉमेडी फिल्म ‘मस्ती 4’ बॉक्स ऑफिस पर स्टेबल बनी हुई है. मंगलवार को भी इसने सोमवार जितनी ही कमाई की है. साथ ही ये विवेक ऑबोरॉय की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Nov 2025 07:24 AM (IST)
Preferred Sources

विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी स्टारर एडल्ट कॉमेडी फिल्म ‘मस्ती 4’ सिनेमाघरों में  21 नवंबर, 2025 को रिलीज़ हुई थी. इसका क्लैश फरहान अख्तर की '120 बहादुर' से हुआ. वहीं ‘मस्ती 4’ ने ओपनिंग वीकेंड तक ठीक कमाई की लेकिन वीकडेज में इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है. सोमवार के बाद अब मंगलवार यानी पांचवें दिन भी इसके कलेक्शन में गिरावट देखी जा रही है. चलिए जानते हैं इसने कुल कितना कलेक्शन कर लिया है.

मस्ती 4’ ने 5वें दिन कितनी की कमाई?
‘मस्ती 4’ का निर्देशन मिलन मिलाप जावेरी ने किया है. ये इस फ्रैंचाइज़ी की चौथी इंस्टॉलमेंट हैं. वहीं ‘मस्ती 4’  से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद थी लेकिन ये टिकट खिड़की पर वीकडेज में कमाई के लिए संघर्ष करती दिख रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो रिलीज के पहले दिन शुक्रवार को इसने 2.75 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन को भी इसने शुक्रवार जितनी ही कमाई की, यानी 2.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं तीसरे दिन रविवार को इसने मामूली बढ़त के साथ 3 करोड़ रुपये कमाए.  चौथे दिन सोमवार को फिल्म की कमाई में 46.67 फीसदी की गिरावट देखी गई और इसने केवल 1.60 करोड़ रुपये कमाए.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘मस्ती 4’  ने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को भी 1.60 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ ‘मस्ती 4’ की 5 दिनों की कुल कमाई अब 11.70 करोड़ रुपये हो गई है.  

विवेक ओबेरॉय की टॉप 10 फिल्मों में हुई ‘मस्ती 4’ की एंट्री
‘मस्ती 4’ बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है. लेकिन ये विवेक ओबरॉय की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हो गई है. ये 11.70 करोड़ के कलेक्शन के साथ एक्टर की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. अब इसका टारगेट ग्रेट ग्रैंड मस्ती है जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 13.72 करोड़ रुपये है.

‘मस्ती 4’ के बारे में 
मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित, एडल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त ‘मस्ती 4’ मारुति इंटरनेशनल और बालाजी टेलीफिल्म्स के सहयोग से वेवबैंड प्रोडक्शन और ज़ी स्टूडियो द्वारा प्रेजेंट की गई है. इसमें एल्नाज़ नोरोज़ी, रूही सिंह और श्रेया शर्मा भी हैं. इनके अलावा, अरशद वारसी, नरगिस फाखरी और तुषार कपूर भी कैमियो भूमिकाओं में दिखाई देते हैं. 

 

Published at : 26 Nov 2025 07:23 AM (IST)
Vivek Oberoi Riteish Deshmukh Aftab Shivdasani BOX OFFICE COLLECTION Mastiii 4
Embed widget