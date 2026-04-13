'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!

बॉक्स ऑफिस पर अभी तक रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का दबदबा बना हुआ है. वहीं इस 17 अप्रैल से सिनेमाघरों में अब 2026 की पहली फैंटेसी हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' रिलीज होने जा रही है. अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव जैसे दमदार कलाकारों से सजी इस फिल्म से उम्मीदें आसमान छू रही हैं. लेकिन क्या प्रियदर्शन फिल्म से अपने करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग डे कमाई हासिल कर पाएंगे. जानते हैं 'भूत बंगला' का बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन

'भूत बंगला' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की कॉमेडी जोड़ी का एक बड़ा फैन बेस है और जब परेश रावल, राजपाल यादव, मनोज जोशी, तब्बू और असरानी जैसे दिग्गज कलाकार साथ हों, तो एंटरटेनमेंट की डबल डोज तय है. इसी के साथ 'भूत बंगला' के ट्रेलर को दर्शकों से पहले ही पॉजिटिल रिस्पॉन्स मिला है और इसे बुक माई शो पर 151,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है. ऐसे में कुल मिलाकर, उम्मीद यही है कि 'भूत बंगला' अपने पहले दिन डबल डिजिट में कमाई कर सकती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके ओपनिंग डे का कलेक्शन 15 करोड़ रुपये हो सकता है. वहीं 16 अप्रैल, 2026 को होने वाले पेड प्रीव्यू से इसकी कमाई में और भी बढ़ोतरी हो सकती है.

प्रियदर्शन-अक्षय की जोड़ी की सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है 'भूत बंगला'

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने आखिरी बार पॉलिटिकल सटायर और एक्शन कॉमेडी फिल्म 'खट्टा मीठा' में साथ काम किया था. 2010 में रिलीज़ हुई यह फिल्म बॉलीवुड में निर्देशक की सबसे बड़ी ओपनिंग थी, जिसने 7 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं 'भूत बंगला' आसानी से 'खट्टा मीठा' के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दे देगी. इसी के साथ16 सालों के बाद प्रियदर्शन के लिए इतिहास रच देगी. इसके बाद, 'भूत बंगला' का लक्ष्य 'भूल भुलैया' (2007) को पीछे छोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनना है. बता दें कि 'भूल भुलैया' ने 49.09 करोड़ रुपये की लाइफटाइम कमाई की थी और ये इस जोड़ी की साथ में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर प्रियदर्शन-अक्षय की जोड़ी की सबसे बड़ी ओपनिंग (नेट कलेक्शन)

खट्टा मीठा: 7 करोड़

दे दना दान: 6.13 करोड़

भूल भुलैया: 3.88 करोड़

भागम भाग: 3.43 करोड़

'भूत बंगला' के बारे में

'भूत बंगला' में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर, परेश रावल, राजपाल यादव, मनोज जोशी, असरानी, ​​जिस्सू सेनगुप्ता और तब्बू सहित कई कलाकार हैं. यह फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म 17 अप्रैल, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसके लिए 16 अप्रैल से पेड प्रीव्यू आयोजित किए जा रहे हैं. इसका निर्माण केप ऑफ गुड फिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स ने संयुक्त रूप से किया है.