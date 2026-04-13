हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAsha Bhosle Funeral LIVE: आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज, सलमान- से शाहरुख खान तक ने दी श्रद्धांजलि, सचिन तेंदुलकर की आंखें हुईं नम

Asha Bhosle Funeral LIVE: आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज, सलमान- से शाहरुख खान तक ने दी श्रद्धांजलि, सचिन तेंदुलकर की आंखें हुईं नम

Asha Bhosle Funeral LIVE: आशा भोसले ने रविवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. आज दिग्गज गायिका का अंतिम संस्कार किया जाएगा. इससे जुड़ी हर अपडेट्स के लिए यहां बने रहिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Apr 2026 11:16 AM (IST)
दिग्गज प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में मुंबई में रविवार को निधन हो गया था,  जिससे भारतीय संगीत जगत में एक युग का अंत हो गया. आइकॉनिक सिंगर ने 12 अप्रैल को ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली. वे चेस्ट इंफेक्शन और बेहद कमजोरी से जूझ रही थीं, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह कई अंगों का फेल होना बताया. आशा भोसले के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है और फिल्म और संगीत जगत में मातम पसरा हुआ है. वहीं फैंस और सेलेब्स दिग्गज गायिका को सोशल मीडिया पर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

11.10 AM: आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने पहुंचे सचिन तेंदुलकर

लीजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेदुलकर भी अपनी पत्नी अंजलि संग दिग्गज गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आशा भोसले के परिवार को मुश्किल घड़ी में सांत्वना दी. वहीं बात करते हुए सचिन की आंखें भी भर आईं. गौरतलब है कि सचिन तेदुलकर को आशा भोसले अपना बेटा मानती थीं. 

 

 

11 AM: आशा भोसले के निधन को सलमान खान ने बताया बड़ा नुकसान
बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लेजेंडरी सिंगर के निधन पर शोक जाहिर किया, उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “भारतीय संगीत जगत के लिए एक बड़ा नुकसान… आशा जी के निधन की खबर सुनकर दिल टूट गया. एक अतुलनीय आवाज, आपके गीत पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे.”

 

 

10.50 AM: तिरंगे में लपेटा गया आशा भोसले का पार्थिव शरीर
दिग्गज गायिका आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. उससे पहले लेजेंडरी सिंगर के पार्थिव शरीर को मुंबई स्थित उनके आवास पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटा गया. इस दौरान परिवार के सदस्य और फैंस की आंखें नम नजर आईं. 

 

 10.45AM एआर रहमान भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे
फेमस म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान भी मुंबई के लोअर परेल स्थित आशा भोसले के आवास पर दिवंगत दिग्गज गायिका को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं. 

 

 10.40 AM: सीएम फडणवीस ने किए आशा भोसले के अंतिम दर्शन
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दिवंगत गायिका के आवास पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे. मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर और पुष्प अर्पित कर आशा भोसले को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

 

10.35 AM: सेलेब्स और तमाम फैंस दे रहे श्रद्धांजलि
परिवार द्वारा शेयर की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आशा भोसले के पार्थिव शरीर को उनके आवास कासा ग्रांडे, लोअर परेल में सुबह लगभग 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिससे फैंस, शुभचिंतकों और संगीत जगत के सदस्यों को उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने का अवसर मिलेगा.

10.30 AM: आज शाम चार बजे होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार
आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज, 13 अप्रैल को शाम 4 बजे शिवाजी पार्क श्मशान घाट में होगा, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी. कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. आशा भोसले की अंतिम यात्रा में राजनीतिक नेताओं से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स के शामिल होने की उम्मीद है,.  

 

Published at : 13 Apr 2026 10:29 AM (IST)
Asha Bhosle Asha Bhosle Death Asha Bhosle Funeral
बॉलीवुड
Asha Bhosle Funeral LIVE: आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज, सलमान- से शाहरुख खान तक ने दी श्रद्धांजलि, सचिन तेंदुलकर की आंखें हुईं नम
LIVE: आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज, सलमान- से शाहरुख खान तक ने दी श्रद्धांजलि
'डील सिर्फ कुछ ही इंच दूर थी, लेकिन...', ईरान के विदेश मंत्री ने बताया PAK में कैसे अचानक बिगड़ गई बात
Noida Phase 2 Protest Live: नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर आक्रामक हुए मजदूर, गाड़ियों में लगाई आग, कई रास्ते जाम, 50 हिरासत में
'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड फिर रचा इतिहास, बनी ऐसा करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का तुगलकी फरमान, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा अमेरिका
उत्तर प्रदेश में सुपरफूड की एंट्री, पैशन फ्रूट की खेती शुरू कर कमाएं लाखों रुपये
चीन और अमेरिका को पछाड़ने जा रही भारत की ऑटो इंडस्ट्री, नितिन गडकरी ने बताया मास्टर प्लान
जेल और कारागार में क्या होता है फर्क, जानें किसकी सिक्योरिटी सबसे टाइट?
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
