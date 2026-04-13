Asha Bhosle Funeral LIVE: आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज, सलमान- से शाहरुख खान तक ने दी श्रद्धांजलि, सचिन तेंदुलकर की आंखें हुईं नम
Asha Bhosle Funeral LIVE: आशा भोसले ने रविवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. आज दिग्गज गायिका का अंतिम संस्कार किया जाएगा. इससे जुड़ी हर अपडेट्स के लिए यहां बने रहिए.
दिग्गज प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में मुंबई में रविवार को निधन हो गया था, जिससे भारतीय संगीत जगत में एक युग का अंत हो गया. आइकॉनिक सिंगर ने 12 अप्रैल को ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली. वे चेस्ट इंफेक्शन और बेहद कमजोरी से जूझ रही थीं, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह कई अंगों का फेल होना बताया. आशा भोसले के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है और फिल्म और संगीत जगत में मातम पसरा हुआ है. वहीं फैंस और सेलेब्स दिग्गज गायिका को सोशल मीडिया पर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
11.10 AM: आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने पहुंचे सचिन तेंदुलकर
लीजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेदुलकर भी अपनी पत्नी अंजलि संग दिग्गज गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आशा भोसले के परिवार को मुश्किल घड़ी में सांत्वना दी. वहीं बात करते हुए सचिन की आंखें भी भर आईं. गौरतलब है कि सचिन तेदुलकर को आशा भोसले अपना बेटा मानती थीं.
#WATCH | Maharashtra: Cricket legend Sachin Tendulkar and his wife Anjali Tendulkar pay their last respects to legendary singer Asha Bhosle at her residence in Mumbai.— ANI (@ANI) April 13, 2026
11 AM: आशा भोसले के निधन को सलमान खान ने बताया बड़ा नुकसान
बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लेजेंडरी सिंगर के निधन पर शोक जाहिर किया, उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “भारतीय संगीत जगत के लिए एक बड़ा नुकसान… आशा जी के निधन की खबर सुनकर दिल टूट गया. एक अतुलनीय आवाज, आपके गीत पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे.”
A huge loss for Indian music….— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 12, 2026
10.50 AM: तिरंगे में लपेटा गया आशा भोसले का पार्थिव शरीर
दिग्गज गायिका आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. उससे पहले लेजेंडरी सिंगर के पार्थिव शरीर को मुंबई स्थित उनके आवास पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटा गया. इस दौरान परिवार के सदस्य और फैंस की आंखें नम नजर आईं.
#WATCH | Maharashtra: Mortal remains of legendary singer Asha Bhosle being wrapped in tricolour as people pay their last respects at her residence in Mumbai.— ANI (@ANI) April 13, 2026
10.45AM एआर रहमान भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे
फेमस म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान भी मुंबई के लोअर परेल स्थित आशा भोसले के आवास पर दिवंगत दिग्गज गायिका को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं.
#WATCH | Maharashtra: Music icon AR Rahman arrives at the residence of legendary singer Asha Bhosle in Mumbai to pay his last respects.— ANI (@ANI) April 13, 2026
10.40 AM: सीएम फडणवीस ने किए आशा भोसले के अंतिम दर्शन
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दिवंगत गायिका के आवास पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे. मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर और पुष्प अर्पित कर आशा भोसले को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ गायिका, पद्मविभूषण आणि महाराष्ट्र भूषण आशा भोसले यांच्या मुंबई येथील निवासस्थानी जाऊन त्यांचे अंत्यदर्शन घेतले व त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.@Dev_Fadnavis #Maharashtra #Mumbai pic.twitter.com/yaQhp7GodG— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 12, 2026
10.35 AM: सेलेब्स और तमाम फैंस दे रहे श्रद्धांजलि
परिवार द्वारा शेयर की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आशा भोसले के पार्थिव शरीर को उनके आवास कासा ग्रांडे, लोअर परेल में सुबह लगभग 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिससे फैंस, शुभचिंतकों और संगीत जगत के सदस्यों को उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने का अवसर मिलेगा.
10.30 AM: आज शाम चार बजे होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार
आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज, 13 अप्रैल को शाम 4 बजे शिवाजी पार्क श्मशान घाट में होगा, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी. कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. आशा भोसले की अंतिम यात्रा में राजनीतिक नेताओं से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स के शामिल होने की उम्मीद है,.
