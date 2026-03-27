अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें किस दिन आएगा?

अक्षय कुमार स्टारर हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत बंगला, जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है, 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की रिलीज में पहले भी देरी हो चुकी है और अब खबर है कि ये फिल्म फिर से पोस्टपोन हो सकती है. इसकी वजह 'धुरंधर 2' से टकराव बताया जा रहा है. वहीं, एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 'भूत बंगला' का ट्रेलर कब रिलीज हो सकता है.

भूत बंगला का ट्रेलर कब आएगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, 'भूत बंगला' का ट्रेलर 30 मार्च को रिलीज हो सकता है. बताया गया है कि मेकर्स इसे फिल्म रिलीज से करीब दो हफ्ते पहले लॉन्च करना चाहते हैं. टीज़र में पहले ही फिल्म की दुनिया और किरदार दिखाए जा चुके हैं, जबकि ट्रेलर में कहानी, कॉमेडी और फिल्म का मजेदार पागलपन साफ नजर आएगा.

कब रिलीज होगी फिल्म?

रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय कुमार स्टारर और प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी 'भूत बंगला' के मेकर्स 10 अप्रैल की रिलीज को लेकर फिर से सोच रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अभी भी बड़ी संख्या में दर्शकों को खींच रही है. इसलिए मेकर्स अपनी रिलीज स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं.

सूत्रों के मुताबिक, फिल्म की लगातार चल रही पॉपुलैरिटी जल्दी कम होती नहीं दिख रही है. ऐसे में भूत बंगला के मेकर्स अब इसकी रिलीज एक हफ्ते आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि 'धुरंधर 2' चौथे हफ्ते में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, जो 'भूत बंगला' की रिलीज डेट के आसपास ही होगा.

इसलिए रिलीज टालने से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा फायदा मिल सकता है. साथ ही, 17 अप्रैल को अभी कोई बड़ी हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, जिससे यह तारीख मेकर्स के लिए बेहतर ऑप्शन मानी जा रही है.

बता दें, 'भूत बंगला' अपकमिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, तब्बू और वामिका गब्बी नजर आएंगे. फिल्म को लेकर दर्शको में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.