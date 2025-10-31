हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'भूल भुलैया 4' में 'मंजुलिका' बनेंगी अनन्या पांडे? कार्तिक आर्यन की लेटेस्ट पोस्ट से मिला बड़ा हिंट

Bhool bhulaiyaa 4:'भूल भुलैया 4' को लेकर कार्तिक आर्यन ने एक बड़ा हिंट दिया. एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. जिसे देख यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि फिल्म में अनन्या पांडे मंजुलिका बनेंगी.

By : सखी चौधरी | Updated at : 31 Oct 2025 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने बीते दिन यानि 30 अक्टूबर को अपना 27वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. इस मौके पर एक्ट्रेस ने अपनी फैमिली और फ्रेंडस के साथ एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया. वहीं फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी. इसी बीच कार्तिक आर्यन ने एक्ट्रेस के लिए एक बेहद खास पोस्ट शेयर की. जिसे देख अब यूजर्स मान रहे हैं कि एक्ट्रेस कार्तिक के साथ 'भूल भुलैया 4' में नजर आएंगी.  

कार्तिक ने खास अंदाज में अनन्या को किया विश

दरअसल कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे बहुत जल्द फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगे. ऐसे में एक्ट्रेस के बर्थडे पर फिल्म के सेट से कार्तिक ने एक फनी बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया. जिसमें सबसे पहले लिखा होता 'भूल भुलैया 4..' वीडियो में एक्टर अनन्या को चिढ़ाते हुए नजर आए. वहीं अनन्या कहती हैं, ‘मेरा गाना, तो कार्तिक ने सवाल किया तुमारा गाना? इसके बाद अनन्या पांडे तुरंत अपने शब्द बदल दिए और कहा कि हमारा गाना..’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan)

'भूल भुलैया 4मंजुलिका बनेंगी अनन्या?

अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें फैंस ने उनकी केमिस्ट्री नहीं बल्कि 'भूल भुलैया 4' नोटिस किया. इसके बाद यूजर्स में लंबी बहस छिड़ गई. जिसमें कुछ यूजर्स ने कहा, ‘फिल्म के पार्ट 4 में अनन्या पांडे 'मंजुलिका' के रोल में नजर आ सकती हैं.’ हालांकि अनन्या ने इसपर कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा, ‘कार्तिक तुम्हारा बर्थडे भी आ रहा है. इंतजार करो..’


भूल भुलैया 4' में ‘मंजुलिका’ बनेंगी अनन्या पांडे? कार्तिक आर्यन की लेटेस्ट पोस्ट से मिला बड़ा हिंट

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरीरिलीज डेट

बता दें कि कार्तिक की ये पोस्ट सिर्फ एक फन के लिए थी. अभी मेकर्स ने 'भूल भुलैया 4' को लेकर कोई घोषणा नहीं की है. 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की बात करें तो कार्तिक और अनन्या की ये फिल्म एक्टर के बर्थडे पर यानि 22 नवम्बर को रिलीज हो सकती है.

टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, जानें घर बैठे कहां देख सकते हैं

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 31 Oct 2025 04:33 PM (IST)
Tags :
Kartik Aaryan Ananya Panday Bollywood Bhool Bhulaiyaa 4
और पढ़ें
Embed widget