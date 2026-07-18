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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBatwara 1947 Teaser: 'बंटवारा 1947' के दूसरे टीजर में गूंजी सनी देओल की आवाज, एक्शन मोड में आए नजर

Batwara 1947 Teaser: 'बंटवारा 1947' के दूसरे टीजर में गूंजी सनी देओल की आवाज, एक्शन मोड में आए नजर

Batwara 1947 Teaser: सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म का दूसरा टीजर रिलीज हो गया है. जिसमें सनी देओल का दमदार एक्शन अवतार देखने को मिला.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 18 Jul 2026 03:17 PM (IST)
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सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है. पहले टीज़र के बाद अब मेकर्स ने फिल्म का दूसरा टीजर भी रिलीज कर दिया है, जिसमें सनी देओल का दमदार एक्शन अवतार और दमदार डायलॉग फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहे हैं.

'बंटवारा 1947' के दूसरे टीजर में गूंजी सनी देओल की आवाज
मेकर्स ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर 'बंटवारा 1947' का दूसरा टीजर रिलीज कर दिया है. टीजर की शुरुआत आग की लपटों से होती है. चारों ओर अफरा-तफरी और एक छोटे बच्चे की चीख-पुकार सुनाई देती है. इसके बाद प्रीति जिंटा, शबाना आजमी की भी झलक देखने को मिलती है.

टीजर में आगे सनी देओल की दमदार आवाज सुनाई देती है, जो माहौल को और भी रोमांचक बना देती है. वो कहते हैं, 'डर रहा है इंसान, मर रहा है इंसान और मैं जीते जी मरना नहीं चाहता. मैं जिंदा हूं और जिंदा होने का सबूत दूंगा. इसके बाद आगे टीजर में सनी देओल का एक्शन अवतार नजर आया. टीजर ने दर्शकों का एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है.

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लोगों ने फिल्म को बताया ब्लॉकबस्टर
टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर दर्शकों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. फैंस कमेंट सेक्शन में फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'सनी पाजी छा गए, फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता.' तीसरे ने लिखा, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सनी पाजी.'

Batwara 1947 Teaser: 'बंटवारा 1947' के दूसरे टीजर में गूंजी सनी देओल की आवाज, एक्शन मोड में आए नजर

Batwara 1947 Teaser: 'बंटवारा 1947' के दूसरे टीजर में गूंजी सनी देओल की आवाज, एक्शन मोड में आए नजर

कब रिलीज होगी 'बंटवारा 1947'?
'बंटवारा 1947' में सनी देओल के अलावा, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, अभिमन्यु सिंह और करण देओल भी नजर आएंगे. आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'बंटवारा 1947' का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. 'बंटवारा 1947' इस साल 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की टक्कर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' से होगी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 18 Jul 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Batwara 1947
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