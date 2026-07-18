INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कुछ और बना लो...' 4 हजार करोड़ी 'रामायण' पर भड़के अन्नू कपूर, रणबीर-साई की कास्टिंग पर भी उठाए सवाल

'कुछ और बना लो...' 4 हजार करोड़ी 'रामायण' पर भड़के अन्नू कपूर, रणबीर-साई की कास्टिंग पर भी उठाए सवाल

Annu Kapoor On Ramayana: अन्नू कपूर ने 'रामायण' फिल्म को लेकर नाराजगी जताई है. इसके डायरेक्टर नितेश तिवारी पर भड़कने के अलावा वो रणबीर कपूर और साई पल्लवी की कास्टिंग से भी खफा नजर आए.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 18 Jul 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

Annu Kapoor On Ramayana: 'रामायण' बेशक साल 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में शामिल है. इस फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. दुनियाभर में इस बिग बजट फिल्म को बड़े लेवल पर मेकर्स उतारने की तैयार कर रहे हैं. हालांकि इसी बीच दिग्गज एक्टर अन्नू कपूर ने रामायण पर बड़ा बयान दिया है. वो चाहते हैं कि रामायण दोबारा नहीं बनना चाहिए. उन्होंने रणबीर कपूर और साई पल्लवी की कास्टिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं.

अन्नू कपूर नहीं चाहते दोबारा बने 'रामायण'

अन्नू कपूर ने हाल ही में ज़ूम को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने रामायण को लेकर खुलकर बात की और कहा कि रामानंद सागर की रामायण की तरह ये रामायण नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि टेक्निकली बहुत शोर-शराबा करके रामायण बना ली जाएगी लेकिन वो बात नहीं रहेगी जो रामानंद सागर के सीरियल रामायण में थी.

ये भी पढ़ें: 3100 करोड़ी 'धुरंधर' के बाद महान कमांडर पर फिल्म बनाएंगे आदित्य धर? असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने की बातचीत

इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या आप सच में चाहते हैं कि रामायण दोबारा नहीं बनना चाहिए? इस पर उन्होंने  कहा, 'और कुछ बना लो ना. क्या हुआ उसका, आई फिल्म?' इस पर उन्हें बताया गया कि फिल्म आने वाली है. फिर अन्नू ने कहा, 'क्या बनाएंगे जो बनाएंगे वो रामानंद सागर की रामायण को टेक्नोलॉजिकली शोशेबाजी (दिखावा या बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना) कर देंगे. 

रणबीर-साई की कास्टिंग पर उठाए सवाल

रामायण में भगवान श्री राम का रोल रणबीर कपूर और माता सीता का रोल साई पल्लवी निभा रही हैं. दोनों की कास्टिंग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, 'आप ये सोचिए कि किसको आपने सीता का रोल दे दिया? सीता मां हैं. इस देश का हिंदू श्री राम चंद्र को नारायण का अवतार मानता है.'

मैं डायरेक्टर को जनता तक नहीं

जब इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी को लेकर सवाल किया गया तो अन्नू ने कहा, 'मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूं. वो कौन हैं, क्या करते हैं? मुझे तो पता भी नहीं है. मैं फिल्में भी नहीं देखता हूं. किसी ने मुझसे कहा था कि वो रामायण बना रहे हैं. बनाने दीजिए. आने दीजिए.

ये भी पढ़ें: इवेंट में ब्लैक गाउन में दिवा लगीं माधुरी दीक्षित, अनन्या पांडे भी लगीं अप्सरा, लेकिन सारी लाइमलाइट लूट ले गईं बॉबी देओल की पत्नी

24 जुलाई को आएगा ट्रेलर

दो पार्ट में बन रही रामायण का बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. जबकि ट्रेलर 24 जुलाई को आएगा.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 18 Jul 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Annu Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Top 10 Films Jan To June: 'धुरंधर 2' से 'बॉर्डर 2' तक, इस साल के शुरुआती 6 महीनों में इन 10 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'धुरंधर 2' से 'बॉर्डर 2' तक, इस साल के शुरुआती 6 महीनों में इन 10 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस
बॉलीवुड
'कुछ और बना लो...' 4 हजार करोड़ी 'रामायण' पर भड़के अन्नू कपूर, रणबीर-साई की कास्टिंग पर भी उठाए सवाल
4 हजार करोड़ी रामायण पर भड़के अन्नू कपूर, रणबीर-साई की कास्टिंग पर भी उठाए सवाल
बॉलीवुड
आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी मामले पर मुंबई पुलिस कमिश्नर का आया बयान, बोले- 'पोस्ट और वॉइस क्लिप की हो रही जांच'
लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आमिर खान को मिली धमकी मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान, बोले- हो रही जांच
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 2 Live Updates: दूसरे दिन भी नोट छापने की मशीन बनी ‘द ओडिसी’, दोपहर 2 बजे तक 22 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: दूसरे दिन भी नोट छापने की मशीन बनी ‘द ओडिसी’, दोपहर 2 बजे तक 22 करोड़ के हुई पार
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
दिल्ली NCR
लीक-प्रधान गद्दी से चिपके, विरोधियों को जबरन हटाया? सोनम वांगचुक मामले पर बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार
लीक-प्रधान गद्दी से चिपके, विरोधियों को जबरन हटाया? सोनम वांगचुक मामले पर बोले कन्हैया कुमार
इंडिया
Shashi Tharoor Lift: होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
महाराष्ट्र
सोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और CJP को घेरा, कहा- लोग ये भूलेंगे नहीं
सोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और CJP को घेरा, कहा- लोग ये भूलेंगे नहीं
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget