4 हजार करोड़ी रामायण पर भड़के अन्नू कपूर, रणबीर-साई की कास्टिंग पर भी उठाए सवाल

Annu Kapoor On Ramayana: 'रामायण' बेशक साल 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में शामिल है. इस फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. दुनियाभर में इस बिग बजट फिल्म को बड़े लेवल पर मेकर्स उतारने की तैयार कर रहे हैं. हालांकि इसी बीच दिग्गज एक्टर अन्नू कपूर ने रामायण पर बड़ा बयान दिया है. वो चाहते हैं कि रामायण दोबारा नहीं बनना चाहिए. उन्होंने रणबीर कपूर और साई पल्लवी की कास्टिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं.

अन्नू कपूर नहीं चाहते दोबारा बने 'रामायण'

अन्नू कपूर ने हाल ही में ज़ूम को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने रामायण को लेकर खुलकर बात की और कहा कि रामानंद सागर की रामायण की तरह ये रामायण नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि टेक्निकली बहुत शोर-शराबा करके रामायण बना ली जाएगी लेकिन वो बात नहीं रहेगी जो रामानंद सागर के सीरियल रामायण में थी.

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इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या आप सच में चाहते हैं कि रामायण दोबारा नहीं बनना चाहिए? इस पर उन्होंने कहा, 'और कुछ बना लो ना. क्या हुआ उसका, आई फिल्म?' इस पर उन्हें बताया गया कि फिल्म आने वाली है. फिर अन्नू ने कहा, 'क्या बनाएंगे जो बनाएंगे वो रामानंद सागर की रामायण को टेक्नोलॉजिकली शोशेबाजी (दिखावा या बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना) कर देंगे.

रणबीर-साई की कास्टिंग पर उठाए सवाल

रामायण में भगवान श्री राम का रोल रणबीर कपूर और माता सीता का रोल साई पल्लवी निभा रही हैं. दोनों की कास्टिंग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, 'आप ये सोचिए कि किसको आपने सीता का रोल दे दिया? सीता मां हैं. इस देश का हिंदू श्री राम चंद्र को नारायण का अवतार मानता है.'

मैं डायरेक्टर को जनता तक नहीं

जब इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी को लेकर सवाल किया गया तो अन्नू ने कहा, 'मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूं. वो कौन हैं, क्या करते हैं? मुझे तो पता भी नहीं है. मैं फिल्में भी नहीं देखता हूं. किसी ने मुझसे कहा था कि वो रामायण बना रहे हैं. बनाने दीजिए. आने दीजिए.

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24 जुलाई को आएगा ट्रेलर

दो पार्ट में बन रही रामायण का बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. जबकि ट्रेलर 24 जुलाई को आएगा.