'द ट्रेटर्स' में क्या ले सकते हैं स्टेरॉयड्स? एक्टर साहिल ने किया खुलासा

अमेजन प्राइम वीडियो का रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' अपने नए सीज़न के साथ दर्शकों के बीच आ चुका है. अब तक इसके तीन एपिसोड स्ट्रीम हो चुके हैं. शो में लगातार नए ट्विस्ट और सस्पेंस देखने को मिल रहे हैं. लेकिन अब एक कंटेस्टेंट की इंस्टाग्राम स्टोरी ने शो को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है.

एक्टर साहिल सलाथिया, जिन्हें एवरेस्ट, Paurashpur और हनीमून फोटोग्राफर जैसे शोज में देखा जा चुका है. इस बार 'द ट्रेटर्स' में एक इनोसेंट कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें- देश से प्यार करना अंधभक्ति है तो मैं हूं अंधभक्त...', ईशा कोप्पिकर ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

'द ट्रेटर्स' में लिए स्टेरॉयड्स

हाल ही में साहिल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब शो में 'द ट्रेटर्स' का चुनाव हो रहा था. तब आखिर क्या-क्या हुआ. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि किन परिस्थितियों की वजह से उन्हें स्टेरॉयड्स का सेवन करना पड़ा. इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो में आगे ये भी बताया कि उनका एलिमिनेशन कैसे हुआ और आखिर उन्हें इस शो में क्यों लाया गया था.

View this post on Instagram A post shared by Sahil Salathia (@sahilgsalathia)

ये भी पढ़ें- आशा भोसले के ट्रिब्यूट सॉन्ग का हिस्सा बने सलमान खान, ए आर रहमान ने 'भाईजान' को कहा 'शुक्रिया'

हालांकि, उनके इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने बड़े रियलिटी शो में आखिर स्टेरॉयड्स जैसी चीज़ की अनुमति कैसे मिली? क्या ये वाकई शो के नियमों के तहत था या फिर इसके पीछे कोई और वजह है?

शो के बारे में कहा ये

इसके अलावा उन्होंने वीडियो में कहा, 'जब मैं वहां गया तो सभी लोगों ने कहा कि साहिल ही ट्रेटर है. क्रिस्टल ने नीचे आकर कहा कि साहिल का बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ है. क्रिस्टल पहले ही ट्रेटर पिक हो चुकी थी. फिर भी वो मुझ पर शक डालना चाह रही थी. मैं इसी शक पर दूसरे या तीसरे दिन चले जाता, अगर मेरा मर्डर नहीं भी होता. लेकिन मेरा नाम नहीं आया. क्योंकि मैंने लोगों को कंवेंस किया कि मैं ट्रेटर नहीं हूं. मुझे बहुत भूख लगी थी पर मैंने खाना नहीं खाया. मैंने उस वक्त इतनी सिगरेट पी. मैं बहुत डिप्रेस था. मैं बहुत डरा हुआ था.'

शो में दिखे ये स्टार्स

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि साहिल के इन दावों का शो की छवि और टीआरपी पर कितना असर पड़ता है. शो में श्वेता तिवारी, मल्लिका शेरावत, क्रिस्टल, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, अभिषेक मल्हान, शालिनी पासी, पारुल गुलाटी, दलीप ताहिल, रणबीर बरार जैसे स्टार्स नजर आए हैं.

एक्टर की करियर जर्नी

बता दें कि साहिल ने 2019 में फिल्म 'पानीपत' में काम किया है. वो फिल्म में शमशेर बहादुर बने थे. इसके अलावा वो शो एवरेस्ट, हसमुख और पी.ओ.डब्ल्यू बंदी युद्ध के जैसे शोज भी किए. अब वो वेब शोज में काम कर रहे हैं. वो पौरशपुर,कौन बनेगी शिखरवती, अधूरा जैसे वेब शोज में दिखे.