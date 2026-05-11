थलापति विजय के पास कितना सोना? पत्नी संगीता के पास है इतने करोड़ की जूलरी

पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 मई को हैदराबाद में एक रैली में देशवासियों से सोना न खरीदने, वर्क फ्रॉम होम पर फोकस, विदेशों में ट्रिप न करने करने जैसी कई अपील की. इसके बाद से हर तरफ सोने को लेकर चर्चा है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं तमिनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के पास कितना सोना है.

थलापति विजय के पास कितना सोना?

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, थलापति विजय के पास 883 ग्राम सोना है. उनके इस सोने की कीमत 1.2 करोड़ रुपये बताई गई है. इसके अलावा उनके पास 15 लाख रुपये की चांदी है. विजय लग्जरी लाइफ जीते हैं. उनकी नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास 624 करोड़ रुपये की नेटवर्थ है.

पत्नी के पास इतनी ज्यादा जूलरी

वहीं विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम की बात करें तो उनके पास 3.1 किलो सोना और 2 किलो चांदी है. उनके इस सोने की कीमत 4 करोड़ और चांदी की कीमत 1 करोड़ रुपये है.

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मालूम हो कि थलापति विजय और उनकी पत्नी संगीता का रिश्ता अब टूटने की कगार पर है. दोनों का तलाक केस कोर्ट में हैं. विजय और संगीता की शादी 25 अगस्त 1999 में हुई थी. उन्हें इस शादी से दो बच्चे एक लड़का और एक लड़की. अब दोनों अलग हो रहे हैं.

इसी बीच थलापति विजय का नाम एक्ट्रेस तृषा कृष्णन संग जोड़ा जा रहा है. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. उनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते हैं. अब दोनों के रियल लाइफ में भी साथ होने की खबरें हैं. दोनों ने अब साथ में पब्लिक इवेंट भी अटेंड करने शुरू कर दिए हैं. थलपति विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथग्रहण समारोह में भी तृषा कृष्णन पहुंची थीं. तृषा कृष्णन की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. हालांकि, थलापति विजय और तृषा कृष्णन दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप को लेकर ऑफिशियली रिएक्ट नहीं किया है.

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