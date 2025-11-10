हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बाबिल खान ने फिर शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, कहा - भविष्यवक्ताओं की बातों से घुटता है दम

Babil Khan Cryptic Post: दिवगंत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान एक बार फिर लाइमलाइट में आ गए हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया जिसका कैप्शन चर्चा का विषय बना है.

By : आईएएनएस | Updated at : 10 Nov 2025 10:18 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने अपने अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है. सोमवार को उन्होंने एक पोस्ट के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. फैंस भी उनके इस पोस्ट पर अपना जमकर रिएक्शन शेयर कर रहे हैं. 

'अपने सारे झूठ खुद ही खत्म कर दिए हैं... '
उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'सुंदर चेहरे और घमंडी लोग, शायद अब मैं ऐसे लोगों पर भरोसा करने से बचूं. वो बच्चों जैसी मासूमियत अब खो गई है और उसे अब हम एक भूलभुलैया में ढूंढ रहे हैं. जो भी दुनिया में होता है, वो सब अचानक ही होता है, लेकिन किसी के जाने से कुछ बदलता नहीं है. ये दौर झूठे सच का है, जहां झूठ भी सच्चाई से बोला जाता है. भविष्यवक्ताओं से दम घुटता है, क्योंकि मैंने अपने सारे झूठ खुद ही खत्म कर दिए हैं.'

A post shared by Babil (@babil.i.k)

बाबिल खान का फिल्मी करियर 
बाबिल ने भले ही कम फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने हर किरदार से उन्होंने साबित किया कि वे अपने किरदार को बखूबी निभाते हैं. उन्होंने अभिनय में कदम रखने से पहले इरफान की फिल्म 'करीब-करीब सिंगल' में बतौर कैमरा असिस्टेंट के तौर पर काम किया था.

इसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में नेटफ्लिक्स की फिल्म 'कला' से कदम रखा, जिसमें उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा था. इसके बाद वे कुछ वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आए थे. अभिनेता को पिछली बार फिल्म 'लॉगआउट' में देखा गया था.

अमित गोलानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण केविन वा, अजित अंधारे, समीर सक्सेना, सौरभ खन्ना, बिस्वपति सरकार ने मिलकर किया था. इसे सिनेमा हॉल की जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज किया गया था.

इस फिल्म में बाबिल ने एक इंफ्लूएंसर की भूमिका अदा की, जो सोशल मीडिया और डिजिटल के बीच अपनी असल पहचान खोजने की कोशिश करता है. इस फिल्म में बाबिल के अलावा रसिका दुग्गल, गंधर्व दीवान और निमिषा नायर दिखे.

Published at : 10 Nov 2025 10:18 PM (IST)
Tags :
Babil Khan Qala
