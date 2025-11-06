एसएस राजामौली की बाहुबली: द एपिक थिएटर में लगी है. फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धमाल मचा रही है. इसी बीच अगर आप बाहुबली के दोनों पार्ट्स को मिस कर रहे हैं तो आप उन्हें घर बैठे ही देख सकते हैं. बाहुबली 1 और बाहुबली 2 ब्लॉकबस्टर हिट हुई थीं. दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था. आइए जानते हैं दोनों फिल्मों को ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.

कहां देख सकते हैं बाहुबली के दोनों पार्ट?

बाहुबली का पहला पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था. वहीं दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ था. दोनों ही पार्ट जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध हैं. दोनों फिल्म को यूजर्स कई भाषाओं तमिल, तेलुगू, मलयालम और हिंदी में देख सकते हैं. इसके अलावा फैंस दोनों फिल्मों को सोनी लिव पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं.

वहीं प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स यूजर्स के लिए, फिल्मों की उपलब्धता देश के अनुसार अलग हो सकती है.

बाहुबली के दोनों पार्ट्स को एसएश राजामौली ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं. उनके अलावा फिल्म में अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुबाती, रम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया, चंद्रदीप जैसे स्टार्स नजर आए.

बाहुबली 1 और 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. बाहुबली: द बिगनिंग ने वर्ल्डवाइड 650 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं बाहुबली 2: द कंक्लूजन ने 1788.06 करोड़ का कलेक्शन किया था.

वहीं बाहुबली: द एपिक की बात करें तो इसे मेकर्स ने नए कट्स के साथ रिलीज किया है. इसमें दोनों फिल्मों को एकसाथ दिखाया गया है. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने पेड़ प्रीव्यूज में 1.15 करोड़ कमाए थे. वहीं पहले दिन 9.65 करोड़, दूसरे दिन 7.25 करोड़, तीसरे दिन 6.3 करोड़, चौथे दिन 1.85 करोड़, पांचवें दिन 1.95 करोड़, छठे दिन 1.5 करोड़ की कमाई की. फिल्म का अभी तक टोटल कलेक्शन 29.88 करोड़ रुपये है.