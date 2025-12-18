बुधवार, 17 दिसंबर की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है. फिलहाल दो फिल्मों टिकट खिड़की पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं. इनमें आदित्य धर की ‘धुरंधर’ तो बॉक्स ऑफिस लूट ही लिया है वहीं नंदमुरी बालकृष्ण की ‘अखंड 2’ भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. वहीं लेटेस्ट रिलीज कपिल शर्मा की ‘किस किसको प्यार करूं 2’ सहित कई और फिल्में कमाई के लिए संघर्ष कर रही हैं. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं इन फिल्मों का बुधवार का कलेक्शन

‘धुरंधर’ ने दूसरे बुधवार को कितना किया कलेक्शन?

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. फिल्म ने 28 करोड़ रुपये की ओपनिंग की, लेकिन रविवार (दसवें दिन) को इसने अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करते हुए 58 करोड़ रुपये कमाए. वहीं दूसरे मंडे को इस फिल्म ने 30.5 करोड़ और दूसरे मंगलवार भी 30.5 करोड़ का कलेक्शन किया. अब इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 25.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 437.25 करोड़ रुपये हो गया है.

‘किस किसको प्यार करूं 2’ ने बुधवार को कितनी की कमाई?

कपिल शर्मा की फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही है, लेकिन इसकी रफ्तार स्थिर बनी हुई है. 1.85 करोड़ रुपये की ओपनिंग के बाद, फिल्म ने दूसरे दिन 2.50 करोड़ रुपये कमाए. वहीं तीसरे दिन फिल्म ने 2.90 करोड़ रुपये कमाए, और पहले सोमवार को 90 लाख की कमाई की. पांचवें दिन, 'किस किसको प्यार करूं 2' ने 1.1 करोड़ रुपये कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को 75 लाख की कमाई की है. जिसके बाद इस फिल्म का 6 दिनों का कुल कलेक्शन अब 10 करोड़ रुपये हो गया है.

'तेरे इश्क में' ने तीसरे बुधवार कितना बिजनेस किया?

कृति सेनन और धनुष की फिल्म तेरे इश्क में ने पहले हफ्ते में अच्छी कमाई की थी हालांकि दूसरे हफ्ते से इसके कलेक्शन में काफी गिरावट आई. वहीं तीसरे हफ्ते में तो ये पटरी से ही उतर गई है. फिल्म के कलेक्श की बात करें तो इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा ने पहले हफ्ते में 83.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं इसके दूसरे हफ्ते की कमाई 25.15 करोड़ रुपये रही. इसके बाद तीसरे शुक्रवार इसने 1.05 करोड़, तीसरे शनिवार 1.65 करोड़, तीसरे रविवार 1.85 करोड़, तीसरे सोमवार 55 लाख और तीसरे मंगलावर 60 लाख का कलेक्शन किया. वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक तेरे इश्क में ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 33 लाख का कलेक्शन किया है. इसी के साथ इसकी 20 दिनों की कुल कमाई अब 114.83 करोड़ रुपये हो गई है.

'अखंडा 2' ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन

नंदामुरी बालकृष्ण की फिल्म 'अखंडा 2' ने पेड प्रीमियर शो से 8 करोड़ रुपये कमाने के बाद, 22.5 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी दूसरे दिन 'अखंडा 2' ने 15.5 करोड़ रुपये कमाए, तीसरे दिन 15 करोड़ रुपये कमाए. चौथे दिन 'अखंडा 2' ने 5.25 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने 5वें दिन 4.35 करोड़ रुपये कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 2.63 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ 'अखंडा 2' के 6 दिनों का कुल कलेक्शन अब 73.23 करोड़ रुपये हो गया है.