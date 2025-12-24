Avatar Fire And Ash BO Collection Day 5: 100 करोड़ के पास पहुंची जेम्स कैमरून की फिल्म, पांचवें दिन की बस इतनी कमाई
Avatar Fire And Ash BO Collection Day 5: जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश को रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं. फिल्म ने पांच दिनों में कितनी कमाई की है आइए आपको बताते हैं.
जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश के रिलीज होने का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. ये फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और ठीक-ठाक कमाई कर रही है. फिल्म को भी धुरंधर की आंधी में टिके रहना मुश्किल हो रहा है. अवतार फायर एंड ऐश ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक ही कमाई की है. फैंस को इसका अच्छा कमाने की उम्मीद थी मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है.
अवतार फायर एंड ऐश इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है. इसके पहले दो पार्ट बॉक्स ऑफिस पर शानदार रहे हैं और अब तीसरा भी इंडिया में ठीक-ठाक कमाई कर रहा है. अवतार के फैंस तो इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में जरुर जा रहे हैं. फिल्म का पांचवें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है. आइए आपको बताते हैं इसने कितनी कमाई की है.
पांचवें दिन किया इतना कलेक्शन
अवतार फायर एंड ऐश वीक डे में कुछ खास कमाई नहीं कर पा रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पांचवें दिन 9.25 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 85.50 करोड़ हो गया है.
फिल्म ने पहले दिन 19 करोड़, दूसरे दिन 22.5 करोड़, तीसरे दिन 25.75 करोड़ और चौथे दिन 9 करोड़ का कलेक्शन किया था. वीकेंड पर फिल्म ने अच्छी कमाई की थी जिसकी वजह से ये 100 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है. वहीं आने वाले वीकेंड तक फिल्म की कमाई बढ़ सकती है. हालांकि क्रिसमस पर फिल्म को कार्तिक आर्यन की फिल्म से टक्कर मिलने वाली है.
बता दें अब इस हफ्ते अवतार फायर एंड ऐश को धुरंधर के साथ कार्तिक आर्यन की तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी का क्लैश भी झेलना पड़ेगा. दोनों ही फिल्मों को लेकर काफी बज है.
