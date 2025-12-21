'अवतार फायर एंड ऐश' ओपनिंग वीकेंड के दूसरे दिन इंडिया में रिलीज हुई मार्वल की सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. अब तीसरे दिन यानी आज फिल्म ने शुरुआती घंंटों में ही डीसी की 'सुपरमैन 3डी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी तोड़ दिया.

बात यहीं नहीं रुकी, फिल्म के सामने अब 2025 की टॉप 10 हॉलीवुड फिल्मों के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड भी खतरे में आ गए हैं. तो चलिए जानते हैं पंडोरा की कहानी इंडियन्स को कितनी पसंद आ रही है.

'अवतार फायर एंड ऐश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनी फिल्म ने ओपनिंग डे पर 19 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और इस साल इंडिया में रिलीज हुई सभी हॉलीवुड फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड तोड़ दिए. दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन और बढ़ा और ये बढ़कर 22.25 करोड़ रुपये हो गया.

अब तीसरे दिन यानी आज फिल्म ने 5:45 बजे तक 15.65 करोड़ रुपये कलेक्ट करते हुए टोटल 56.9 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

बता दें कि ये फिल्म सैक्निल्क के मुताबिक 2 दिनों में वर्ल्डवाइड 1250 करोड़ रुपये कमा चुकी है यानी 'धुरंधर' की अब तक की वर्ल्डवाइड कमाई जो करीब 790 करोड़ रुपये है, से भी बहुत ज्यादा.

'अवतार फायर एंड ऐश' ने तोड़ डाले इतनी हॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड

'अवतार 3' ने दूसरे दिन मार्वल की 'थंडरबोल्ट्स' और 'द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स' का लाइफटाइम कलेक्शन पार किया और तीसरे दिन 'सुपरमैन 3डी' (49.53 करोड़) को पीछे छोड़ा

इसके बाद फिल्म ने फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइन्स को भी पीछे छोड़ चुकी है. हॉरर जॉनर की इस फिल्म ने इंडिया में 63.02 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.

View this post on Instagram A post shared by James Cameron (@jamescameronofficial)

'अवतार फायर एंड ऐश' बनी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली हॉलीवुड फिल्म

इस फिल्म ने इंडिया में रिलीज हुई 2025 की टॉप 10 ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन वाली हॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. इस लिस्ट में 'द कन्ज्युरिंग लास्ट राइट्स' नंबर 1 पर थी. इसने ओपनिंग वीकेंड में 50.5 करोड़ रुपये कमाए थे जिसे 'अवतार फायर एंड ऐश' ने अब पीछे छोड़ दिया है.