Box Office: 'अवतार फायर एंड ऐश' ने दूसरे ही दिन तोड़े मार्वल की फिल्मों के रिकॉर्ड, अब डीसी की बारी
Avatar Fire And Ash Box Office Collection Day 2: जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने की शुरुआत कर चुकी है. दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गजब इजाफा दिखा है.
जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और साल जाते-जाते सबसे बड़ा धमाका कर गई. फिल्म इस साल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनिंग वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई.
'धुरंधर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सामने भी ये फिल्म अलग-अलग भारतीय भाषाओं और इंग्लिश वर्जन से इंडिया में दूसरे दिन भी गजब कमाई कर रही है. दूसरे ही दिन फिल्म ने इस साल की तमाम बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. तो चलिए जानते हैं फिल्म की कमाई और वो रिकॉर्ड जो टूट चुके हैं.
'अवतार फायर एंड ऐश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म ने ओपनिंग डे 19 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. सैक्निल्क के मुताबिक, दूसरे दिन 5:05 बजे तक 11.67 करोड़ रुपये का कलेक्शन करते हुए फिल्म टोटल 30.67 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. बता दें कि आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'अवतार फायर एंड ऐश' ने तोड़ डाले ये बड़े रिकॉर्ड
फिल्म ने इस साल रिलीज हुई तमाम बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के इंडिया लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे कर दिया है. उनकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं.
- थंडरबोल्ट्स- 22.39 करोड़ रुपये
- हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन- 25.69 करोड़ रुपये
- द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स- 27.91 करोड़
जल्द टूटेगा 'सुपरमैन 3 डी' का रिकॉर्ड
फिल्म का अगला निशाना इसी साल आई डीसी की फिल्म 'सुपरमैन 3डी' है, जिसने इंडिया में 49.53 करोड़ रुपये कमाए थे. ये रिकॉर्ड 'अवतार फायर एंड ऐश' आने पहले वीकेंड में तोड़ती दिख रही है.
'अवतार फायर एंड ऐश' के बारे में
ये फिल्म साल 2009 में आई 'अवतार' और 2022 की 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' का अगला पार्ट है. फिल्म को एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में विजुअली स्टनिंग और कमाल के वीएफएक्स वाली फिल्म बताते हुए ये भी बताया है कि फिल्म थोड़ी ज्यादा लंबी है जो इसे थोड़ा बोझिल बनाता है. हालांकि, इसके बावजूद फिल्म बड़े पर्दे पर एक बार तो जरूर देखी जानी चाहिए.
