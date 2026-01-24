बीते दिन 'बॉर्डर 2' रिलीज हुई, जिसका क्रेज देखते ही बन रहा है. दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई छक्के छुड़ा रही है. इसी बीच बीते दिन यानी 23 जनवरी को ही फिल्म की स्क्रीनिंग भी रखी गई थी. जिसमें तमाम बॉलीवुड सेलेब्स और फिल्म की स्टारकास्ट पहुंची थी. इस दौरान यहां आथिया शेट्टी और केएल राहुल भी पहुंचे. जबकि इसी दिन दोनों की शादी की तीसरी सालगिरह थी. ऐसे में दोनों ने सेलिब्रेशन को छोड़कर अपना परिवार चुना और अहान को चियर करने पहुंचीं.

'बॉर्डर 2' की स्क्रीनिंग

'बॉर्डर 2' की स्क्रीनिंग के दौरान आतिया शेट्टी ने ब्लू कलर का क्रॉप टॉप पहना, इसके साथ उन्होंने डेनिम जींस चुनी. तो वहीं केएल राहुल ने ब्राउन कलर की डेनिम शर्ट के साथ जींस पहनी. वैसे तो अपनी एनिवर्सरी के दिन दोनों को सेलिब्रेशन करना चाहिए था, साथ डिनर के लिए जाना था, लेकिन इन्होंने अहान की फिल्म को देखने के बारे में सोचा. इसे लेकर कपल की जमकर तारीफ की जा रही है.

एनिवर्सरी विश

अपनी एनिवर्सरी क मौके पर आथिया शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर भी की. जिसके साथ उन्होंने पति को एनिवर्सरी विश की है. इस फोटो को शेयर करते हुए आथिया ने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी थ्री, इससे बेहतर और कहीं नहीं हो सकता।' तो वहीं केएल राहुल ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो शेयर कर पत्नी आथिया को विश किया था.

केएल राहुल ने बेटी को लेकर कही ये बात

हाल ही में केएल राहुल ने 2 स्लोगर्स के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू किया. इस दौरान उन्होंने बेटी एवाराह के बारे में भी बात की. दरअसल राहुल की मैच के दौरान की एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें वो जीत के बाद अपने मुंह हाथ की दो उंगलियां लेकर सीटी बजा रहे थे. इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो राहुल ने बताया कि ये मेरी बेटी के लिए था.उन्होंने बताया कि, 'मैं सीटी नहीं बजा रहा था, बल्कि ये मेरी बेटी के लिए था. आमतौर पर बच्चे अंगूठा मुंह में चूसते हैं. लेकिन एवाराह अपनी बीच की दो उंगलियां मुंह में रखती है. ये बस उसी के लिए जेस्चर था.'