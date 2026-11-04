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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड55 की उम्र में लिया तलाक, टूट गए थे आशीष विद्यार्थी, बोले- हारा हुआ सा महसूस हुआ

55 की उम्र में लिया तलाक, टूट गए थे आशीष विद्यार्थी, बोले- हारा हुआ सा महसूस हुआ

आशीष विद्यार्थी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि जब उनका तलाक हुआ तो वो उनकी जिंदगी का सबसे दर्दभरा फेज था.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 04 Nov 2026 04:09 PM (IST)
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एक्टर आशीष विद्यार्थी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. उन्होंने 60 की उम्र में रुपाली बरुआ से दूसरी शादी की थी. आशीष इस शादी को लेकर काफी चर्चा में रहे. अब आशीष ने अपने तलाक पर भी बात की. उन्होंने बताया कि 55 साल की उम्र में तलाक लेने पर उन्हें काफी जज किया गया. उन्होंने बताया कि कैसे हार्टब्रेक से डील किया.

बता दें कि आशीष क पहली शादी राजोशी बरुआ संग हुई थी. राजोशी एक्टर और सिंगर हैं. दोनों की शआदी 24 साल चली और उन्हें एक बेटा भी है. बेटे का नाम अर्थ है. कपल ने अपना सेपरेशन प्राइवटे रखा था. आशीष ने जब दूसरी शादी की तब उनके पहले सेपरेशन की जानकारी सामने आई. आशीष ने मई 2023 में दूसरी शादी की थी.

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शुभांकर मिश्रा से बातचीत में अपने मुश्किल फेज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'जब 24 साल बाद हमारी शादी टूटी तो ये सबसे दर्दभरा फेज था. मैं उस वक्त लगभग 55 साल का था. आपको हारा हुआ सा फील होता है. आपको लगता है कि आपने जिसमें इंवेस्ट किया था वो अब कुछ नहीं बचा.'

आगे उन्होंने कहा, 'मेरा रिश्ता बहुत ही पर्सनल कारण से टूटा. इसके बारे में बात करके किसी को कुछ नहीं मिलेगा. कोई भी नहीं चाहता था कि ये हो, लेकिन ये हो गया.'

आशीष को किया गया जज

आशीष ने आगे कहा, 'मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक्टर हूं. लेकिन मुझे पता है जो लोगों ने मेरे बारे में कहा और मैंने उससे कैसे डील किया. जब लोग जजमेंट पास करते हैं और तो उन्हें सिचुएशन के बारे में नहीं पता होता है. लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस से बात करते हैं. और जब ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि भीड़ होती है जो बोलती है. लोग मुझे बोलते थे कि अब आपको शादी करने की क्या जरूरत है? आप सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में क्यों नहीं रहते. कुछ लोगों ने कहा कि मेरा काम खत्म हो गया है और मुझे बैठकर अपने बेटे को बड़ा होते हुए देखना चाहिए. मुझे लोगों को बोलना पड़ा कि आप मेरा इस्तीफा मत लिखिए.'

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 04 Nov 2026 04:09 PM (IST)
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Ashish Vidyarthi
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