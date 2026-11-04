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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमित साध की 'प्रताप' का नया गाना 'मैं वापस आऊंगा' रिलीज, प्यार और इंतजार की कहानी छू जाएगी दिल!

अमित साध की 'प्रताप' का नया गाना 'मैं वापस आऊंगा' रिलीज, प्यार और इंतजार की कहानी छू जाएगी दिल!

अमित साध और ईशा देओल की फिल्म 'प्रताप' का नया गाना 'मैं वापस आऊंगा' रिलीज हो गया है. शाश्वत सिंह और प्रतिज्ञा की आवाज में सजा यह गाना प्यार, यादों, इंतजार और दोबारा मिलने की उम्मीद को बयां करता है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Nov 2026 03:45 PM (IST)
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कुछ वादे ऐसे होते हैं, जो वक्त और हालात बदलने के बावजूद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं. वे यादों, उम्मीदों और भावनाओं के जरिए हमारे साथ बने रहते हैं. इसी खूबसूरत एहसास को पर्दे पर उतारते हुए अमित साध और ईशा देओल स्टारर फिल्म 'प्रताप' के मेकर्स अपना नया गाना ‘मैं वापस आऊंगा’ रिलीज कर रहे हैं.

4 नवंबर, 2026 को रिलीज होने वाला यह गाना शाश्वत सिंह और प्रतिज्ञा की आवाजों से सजा है, जबकि इसका संगीत अफजलाली ने तैयार किया है. यह गाना फिल्म की कहानी में एक भावुक और दिल को छू लेने वाला पहलू जोड़ता है.

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यादों और उम्मीदों के बीच बुना गया ‘मैं वापस आऊंगा’ एक ऐसे वादे की कहानी कहता है, जो दूरियों के बावजूद दिल में जिंदा रहता है. दो दिलों के बीच जुड़े गहरे भावनात्मक रिश्ते को दर्शाता यह गाना प्यार, इंतजार और दोबारा मिलने की उम्मीद को खूबसूरती से बयां करता है. इसकी दिल को छू लेने वाली धुन दर्शकों को 'प्रताप' की दुनिया के एक निजी और भावनात्मक पहलू से रूबरू कराती है.

अमित साध ने गाने को लेकर कही ये बात

गाने के बारे में बात करते हुए एक्टर अमित साध ने कहा, 'मैं वापस आऊंगा' एक ऐसी भावना को खूबसूरती से बयां करता है, जो एक तरफ बेहद पर्सनल है, तो दूसरी तरफ हर किसी के दिल से जुड़ी हुई है. किसी वादे को निभाने, उम्मीद बनाए रखने और लौटने के विश्वास के साथ जीने का एहसास हम सभी को कहीं न कहीं छूता है. यह गाना 'प्रताप' के एक नरम और भावनात्मक पहलू को सामने लाता है. मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसके पीछे छिपी भावनाओं से खुद को जोड़ पाएंगे.

गायक शाश्वत सिंह ने कहा, 'मैं वापस आऊंगा' एक ऐसा गाना है, जो प्यार, यादों और उम्मीदों की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से बयां करता है. किसी ऐसे वादे का एहसास बहुत खास होता है, जो दूरियों और मुश्किल हालात के बावजूद दिल में जिंदा रहता है. मैंने अपनी आवाज के जरिए इस गाने में इंतजार की कसक और अपनापन बरकरार रखने की कोशिश की है. उम्मीद है कि श्रोता इस गाने और इससे जुड़ी भावनाओं को अपने-अपने अंदाज में महसूस कर पाएंगे.'

क्या है फिल्म 'प्रताप' की कहानी?

सचिन सराफ द्वारा लिखित और डायरेक्टर  'प्रताप' की कहानी प्रताप रानाडे के आस-पास  घूमती है, जिसका किरदार अमित साध निभा रहे हैं. प्रताप एक सम्मानित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जिसकी जिंदगी में उस वक्त अचानक मोड़ आ जाता है, जब उसे खुद सलाखों के पीछे जाना पड़ता है.

फिल्म में अमित साध के साथ ईशा देओल, सीमा बिस्वास, तिग्मांशु धूलिया और मिलिंद गुणाजी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यूवी फिल्म्स के बैनर तले प्रदीप रंगवानी द्वारा बनाई गई यह फिल्म कर्तव्य, वफादारी, फैसलों और जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण विषयों को सामने लाती है.

‘मैं वापस आऊंगा’ के जरिए मेकर्स ने 'प्रताप' की कहानी के भावनात्मक पक्ष को सामने रखा है, जो दर्शकों को फिल्म के किरदारों के रिश्तों और उनसे जुड़ी  भावनाओं की झलक देता है. यह फिल्म 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

 

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 03:45 PM (IST)
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