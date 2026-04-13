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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआशा भोसले को बीजेपी मेयर ने कहा- 'आशा घोसले', हंसते हुए दी श्रद्धांजलि, हुईं ट्रोल

आशा भोसले को बीजेपी मेयर ने कहा- 'आशा घोसले', हंसते हुए दी श्रद्धांजलि, हुईं ट्रोल

आशा भोसले का 12 अप्रैल को निधन हो गया. उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. ऐसे में बीजेपी से आगरा की मेयर को उन्हें हंसते हुए श्रद्धांजलि देने पर ट्रोल किया जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Apr 2026 02:58 PM (IST)
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बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया. उन्होंने 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. दिवंगत सिंगर का आज यानी कि 13 अप्रैल को राजकीय सम्मान दिया गया और शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनके निधन से देशभर के लोग शोक में डूबे हुए हैं. इसी बीच बीजेपी की आगरा मेयर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं.

दरअसल, मामला कुछ ऐसा है कि जहां देशभर के लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर शोक जता रहे हैं वहीं, बीजेपी से आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आईं. वह हंसते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देती हैं. इतना ही नहीं, वह ना तो उनका नाम ठीक से ले पाती हैं और ना ही उन्हें ये सही से मालूम होता है कि वह सिंगर थीं. 

आशा भोसले सिंगर थीं ना?

सोशल मीडिया पर आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें देखने के लिए मिल रहा है कि वह जैसे ही स्टेज पर आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने के लिए आती हैं तो पहले पास में खड़े लोगों से उन्हें लेकर चीजों को कंफर्म करती हैं. वीडियो में वह पूछती हैं, 'आशा भोसले सिंगर थीं ना?' जैसे ही सामने से इसे कंफर्म किया जाता है वह हंसने लगती हैं. 

 
 
 
 
 
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आशा भोसले का भी बोला गलत नाम

इतना ही नहीं, आगरा की मेयर आशा भोसले का भी नाम गलत तरीके से लेती हैं. वह वीडियो में दो बार उनका नाम गलत लेते हुए नजर आती हैं. इस वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि वह दिवंगत सिंगर को 'आशा घोसले' कहकर संबोधित करती हैं. हालांकि, बाद में वह इसे सुधारती भी हैं और कहती हैं कि उनका निधन संगीत और देश के लिए एक बड़ी क्षति है.

Image

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

बीजेपी नेता और आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही वायरल हो गया है. वह आगरा का बड़ा चेहरा हैं और आशा भोसले के लिए उनका रिएक्शन देककर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. लोग उन्हें जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'जब आशा भोसले जी का नाम नहीं पता है तो श्रद्धांजलि दे ही क्यों रही हो?' दूसरे ने लिखा, 'समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे हंसते हुए किसी को श्रद्धांजलि दी जा रही है या बधाई.' इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने लिखा, 'हमारे देश का कभी उद्धार नहीं होगा.' इसी तरह से लोग इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

कौन हैं हेमलता दिवाकर?

बहरहाल, अगर हेमलता दिवाकर के बारे में बात की जाए तो वह बीजेपी से विधायक रही हैं. अब वह आगरा की महापौर हैं और भाजपा की प्रमुख महिला राजनीतिज्ञ हैं. उन्होंने 2012 में पहली बार सपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद 2016 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था.

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Published at : 13 Apr 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Asha Bhosle Hemlata Diwakar Asha Bhosle Last Rites
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