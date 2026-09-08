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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBirth Anniversary: आशा भोसले को सितारों ने किया याद, सुभाष घई से कुमार सानू तक इमोशनल हुए सेलेब्स

Birth Anniversary: आशा भोसले को सितारों ने किया याद, सुभाष घई से कुमार सानू तक इमोशनल हुए सेलेब्स

आज दिग्गज सिंगर आशा भोसले की बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर फिल्म जगत के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें याद किया और इमोशनल नोट भी लिखा है. 

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Sep 2026 03:29 PM (IST)
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दिग्गज सिंगर आशा भोसले भले ही अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है. 12 अप्रैल 2026 को मुंबई में 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हो गया था. वहीं आज, 8 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर फिल्म जगत के कई सितारों ने उन्हें याद किया और सभी ने इमोशनल नोट भी लिखा है. 

सुभाष घई ने लिखा इमोशनल नोट
डायरेक्टर सभाष घई ने आशा भोसले को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर याद किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर दिग्गज सिंगर संग फोटो शेयर की और लिखा, 'सुरीली आवाज आपकी पवित्र आत्मा और नेक दिल से ही निकलती है. मेरे लिए ये एक यादगार पल था जब मेरी प्यारी आशा जी ने मुझे व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल के स्टूडेंट्स के साथ स्टेज पर उनके साथ गाने का मौका दिया. ये मौका तब मिला जब वे स्टूडेंट्स के साथ वर्सटाइल सिंगिंग पर बातचीत कर रही थीं. हमारी आशा जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई.'

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जैकी श्रॉफ ने किया सिंगर को याद
एक्टर जैकी श्रॉफ ने भी सिंगर को आशा भोसले को याद किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर की है, जिसमें वो कुछ फोटो में उनका आशिर्वाद लेते दिख रहे हैं, तो कुछ में उनके साथ बैठ कर बात करते नजर आ रहे हैं.

Birth Anniversary: आशा भोसले को सितारों ने किया याद, सुभाष घई से कुमार सानू तक इमोशनल हुए सेलेब्स

सिंगर कुमार सानू हुए इमोशनल
सिंगर कुमार सानू ने आशा भोसले की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनके साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की है. साथ ही उन्होंने एक लंबा नोट भी लिखा. उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, 'आज आशा जी के जन्मदिन पर, मुझे न सिर्फ उनकी वो मशहूर आवाज याद आ रही है जिसे पूरी दुनिया जानती है, बल्कि उस आवाज के पीछे छिपी एक खूबसूरत इंसान भी याद आ रही है. कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ गाने छोड़ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक पूरी विरासत छोड़ जाते हैं. आशा जी सचमुच उन्हीं में से एक थीं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि मैंने उनके साथ संगीत का सफर तय किया और उन्हें जाना. उनकी कमी हमेशा खलेगी, लेकिन उनका संगीत कभी हमसे दूर नहीं होगा. जन्मदिन की बधाई, आशा जी.'

 
 
 
 
 
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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 08 Sep 2026 03:27 PM (IST)
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