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रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग वेकेशन एंजॉय कर रहीं श्रद्धा कपूर, शेयर की क्यूट तस्वीरें
एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. वो इन दिनों अपने रुमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उनके हालिया पोस्ट में इसकी झलक देखने को मिली
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जो अब काफी वायरल हो रही हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Tags :Shraddha Kapoor
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