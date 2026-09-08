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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग वेकेशन एंजॉय कर रहीं श्रद्धा कपूर, शेयर की क्यूट तस्वीरें

रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग वेकेशन एंजॉय कर रहीं श्रद्धा कपूर, शेयर की क्यूट तस्वीरें

एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. वो इन दिनों अपने रुमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उनके हालिया पोस्ट में इसकी झलक देखने को मिली

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 08 Sep 2026 02:15 PM (IST)
एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. वो इन दिनों अपने रुमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उनके हालिया पोस्ट में इसकी झलक देखने को मिली

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जो अब काफी वायरल हो रही हैं.

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श्रद्धा कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर वेकेशन की कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो अपने रुमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं.
श्रद्धा कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर वेकेशन की कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो अपने रुमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं.
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एक फोटो में राहुल मोदी भी नजर आ रहे हैं. तस्वीर में राहुल एक लाइब्रेरी के अंदर बैठकर किताब पढ़ते दिखाई दे रहे हैं.
एक फोटो में राहुल मोदी भी नजर आ रहे हैं. तस्वीर में राहुल एक लाइब्रेरी के अंदर बैठकर किताब पढ़ते दिखाई दे रहे हैं.
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हालांकि ये नहीं पता कि श्रद्धा कहां वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, लेकिन राहुल मोदी संग उनकी तस्वीर ने एक बार फिर फैंस का ध्यान खींच लिया है.
हालांकि ये नहीं पता कि श्रद्धा कहां वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, लेकिन राहुल मोदी संग उनकी तस्वीर ने एक बार फिर फैंस का ध्यान खींच लिया है.
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एक फोटो में श्रद्धा और राहुल साथ में स्ट्रीट फूड का एंजॉय करते दिख रहे हैं. श्रद्धा की ये फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
एक फोटो में श्रद्धा और राहुल साथ में स्ट्रीट फूड का एंजॉय करते दिख रहे हैं. श्रद्धा की ये फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
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तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी खुश नजर आईं. पोस्ट शेयर करते हुए श्रद्धा ने कैप्शन में लिखा, 'छोटी सी छुट्टी तो बनती है ना???'
तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी खुश नजर आईं. पोस्ट शेयर करते हुए श्रद्धा ने कैप्शन में लिखा, 'छोटी सी छुट्टी तो बनती है ना???'
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बता दें, श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के रिलेशनशिप की खबरें पहली बार 2024 की शुरुआत में सामने आई थीं. दोनों को मुंबई में एक साथ डिनर के बाद बाहर निकलते हुए देखा गया था, जिसके बाद उनके डेटिंग की चर्चा शुरू हो गई. हालांकि दोनों ने अपनी तरह से कुछ कंफर्म नहीं किया है.
बता दें, श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के रिलेशनशिप की खबरें पहली बार 2024 की शुरुआत में सामने आई थीं. दोनों को मुंबई में एक साथ डिनर के बाद बाहर निकलते हुए देखा गया था, जिसके बाद उनके डेटिंग की चर्चा शुरू हो गई. हालांकि दोनों ने अपनी तरह से कुछ कंफर्म नहीं किया है.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो श्रद्धा कपूर अपकमिंग फिल्म 'ईठा' में नजर आएंगी. फिल्म 4 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
वर्क फ्रंट की बात करें तो श्रद्धा कपूर अपकमिंग फिल्म 'ईठा' में नजर आएंगी. फिल्म 4 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
Published at : 08 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Shraddha Kapoor

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