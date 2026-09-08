बता दें, श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के रिलेशनशिप की खबरें पहली बार 2024 की शुरुआत में सामने आई थीं. दोनों को मुंबई में एक साथ डिनर के बाद बाहर निकलते हुए देखा गया था, जिसके बाद उनके डेटिंग की चर्चा शुरू हो गई. हालांकि दोनों ने अपनी तरह से कुछ कंफर्म नहीं किया है.