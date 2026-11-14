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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' ने तोड़ा 'कल्कि 2898 एडी' का रिकॉर्ड, बनी इंडियन सिनेमा की 7वीं ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

'रामायण' ने तोड़ा 'कल्कि 2898 एडी' का रिकॉर्ड, बनी इंडियन सिनेमा की 7वीं ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

Ramayana Box office Collection: बॉलीवुड में 'रामायण' नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. ऐसे में 10वें दिन इसने 650 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 14 Nov 2026 08:30 PM (IST)
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'रामायण' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बना रही है. फिल्म को स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का पूरा फायदा मिल रहा है. फिल्म में भगवान राम से लेकर सीता, लक्ष्मण और रावण तक के किरदार को पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने 10वें दिन भी अच्छा खासा कलेक्शन किया है और इसने 650 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर लिया है. 

'रामायण' को 10वें दिन बंपर फायदा मिला है. इसने छठ पर्व की छुट्टी पूरा फायदा उठाया है. यही वजह है कि इसने बॉक्स ऑफिस पर पिछले दिन यानी कि दूसरे शुक्रवार से ज्यादा का बिजनेस किया है. ऐसे में अब 650 करोड़ का आंकड़ा पार करते ही इसने 'कल्कि 2898 एडी' के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

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'रामायण' का 10वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-10 50.51 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 40.5%
टोटल कलेक्शन 663.21 करोड़  

 'रामायण' का 9 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बहरहाल, अगर 'रामायण' के बाकी 9 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला था.
- दूसरे दिन इसकी कमाई में 25.9% गिरावट आई थी और 48.05 करोड़ का कलेक्शन किया था.
- तीसरे दिन 45.3% की उछाल आई और इसने 69.80 करोड़ का कारोबार किया.
- चौथे दिन 19.6% की गिरावट दर्ज की गई और इसका कलेक्शन 56.15 करोड़ रहा.
- पांचवे दिन 91.5% की उछाल दर्ज की गई और इसने107.50 करोड़ का बिजनेस किया
- जबकि छठे दिन 12.5% की गिरावट आई और इसने 94.10 करोड़ का कलेक्शन किया.
- सातवें दिन 24.9% की गिरावट आई और इसने 70.65 करोड़ का कारोबार किया.
- आठवें दिन 24.3% गिरावट आई. फिल्म ने 53.50 करोड़ रुपये कमाए.
- फिल्म ने पहले हफ्ते में 564.60 करोड़ का कारोबार किया जबकि 9वें दिन 48.10 करोड़ का बिजनेस किया.

'रामायण' बनी इंडियन सिनेमा की 7वीं ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर

वहीं, 'रामायण' ने दूसरे शनिवार को भी बंपर कलेक्शन किया. 8.30 बजे तक 658.54 करोड़ के बिजनेस के साथ ही फिल्म इंडियन सिनेमा की 7वीं ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर बन गई. इसने प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' इंडिया नेट कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. सैकनिल्क के अनुसार, देखिए इंडियन सिनेमा की टॉप 10 ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट...

1.  पुष्पा 2-  1234.10 करोड़
2.  धुरंधर 2- 1,149.30 करोड़
3. बाहुबली 2- 1,030.42 करोड़
4. केजीएफ चैप्टर 2- 859.70 करोड़
5. धुरंधर- 840.20 करोड़
6. आर आर आर- 782.20 करोड़
7. रामायण- 663.21 करोड़
8. कल्कि 2898 एडी- 646.31 करोड़
9. जवान- 640.25 करोड़
10. कांतारा चैप्टर 1- 622.48 करोड़

दूसरे सेटरडे तीसरी बिगेस्ट फिल्म बनी 'रामायण'

इतना ही नहीं, 'रामायण' ने दूसरे शनिवार को भी 8.30 बजे तक तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसने 'पुष्पा 2' के दूसरे सैटरडे के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है. सैकनिल्क के अनुसार, इसने 46 करोड़ का कारोबार किया था. वहीं, 'छावा' ने 44 करोड़ कमाए थे. जबकि 'रामायण' ने दूसरे शनिवार को 50.51 करोड़ का बिजनेस किया.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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