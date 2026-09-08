2026 की वो अंडररेटेड फिल्में, जो सीधा दिल में उतर जाएंगी, ओटीटी पर हैं मौजूद

साल 2026 में अब तक कई शानदार फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से कुछ फिल्में ज्यादा चर्चा नहीं बटोर पाईं. इन फिल्मों की कहानी और किरदार इतने दमदार हैं कि इन्हें देखने के बाद ये लंबे समय तक याद रहेंगी. अगर आप भी कुछ अलग और अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, तो 2026 की इन अंडररेटेड फिल्मों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें. ये सारी फिल्में ओटीटी पर मौजूद हैं.

'चांद मेरा दिल'

फिल्म 'चांद मेरा दिल' इस साल थिएटर्स में रिलीज हुई थी. ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी दो स्टूडेंड आरव और चांदनी की है, जिन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है. वहीं, कहानी तब एक नया मोड़ लेती है जब चांदनी प्रेग्नेंट की जाती है जिसके कारण उन्हें कम उम्र में ही शादी और कई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है.

'तू या मैं'

'तू या मैं' इस साल फरवरी में रिलीज हुई एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन बेजॉय नाम्बियार ने किया है. फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श गौरव लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी मुंबई के दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (अवनी और मारुति) के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक-दूसरे के करीब आते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है. इसके बाद कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं. इस फिल्म को थिएटर में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था.अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

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'मैं वापस आऊंगा'

'मैं वापस आऊंगा' इस साल जून में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शरवरी वाघ और वेदांग रैना जैसे कलाकार हैं. भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द, पुरानी यादों और एक लव स्टोरी पर बेस्ड है. ये फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

'दो दीवाने शहर में'

'दो दीवाने शहर में' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो इस साल थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर लीड रोल में हैं. ये कहानी रोशनी और शशांक नाम के दो ऐसे शख्स की है, जो समाज में घुलने-मिलने में काफी झिझकते और शर्माते हैं. एक अरेंज्ड मैरिज के रिश्ते के रिए दोनों मिलते हैं और अपनी कमियों को अपनाकर एक-दूसरे से प्यार करना सीखते हैं. इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'हक'

'हक' एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसे सुपर्ण वर्मा ने निर्देशित किया है. कहानी शाजिया बानो (यामी गौतम) और उनके वकील पति अब्बास खान (इमरान हाशमी) के इर्द-गिर्द घूमती है. शुरुआत में उनकी मैरिड लाइफ ठीक चल रही होती है लेकिन अब्बास के दूसरी शादी करने के बाद शाजिया और उनके बच्चों की जिंदगी पूरी तरह बिखर जाती है. फिल्म को लोगों ने खूब सराहा था. फिल्म में यामी गौतम की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई थी. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

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