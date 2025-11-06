‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के बाद होगा बड़ा धमाका, तीसरे प्रोजेक्ट में पिता शाहरुख खान को डायरेक्ट करेंगे आर्यन खान
Aryan khan New Project With Shah Rukh Khan: आर्यन खान के तीसरे प्रोजेक्ट की अपडेट सामने आई है. जिसके अनुसार एक्टर अपने पिता शाहरुख खान को डायरेक्ट करने जा रहे हैं.
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने हालिया रिलीज सीरीज 'द बैड्स ऑफ' के जरिए डायरेक्शन में कदम रखा और धमाल मचा दिया. इस सीरीज के बाद आर्यन जल्द ही एक प्रोजेक्ट के साथ बिग स्क्रीन पर डेब्यू करेंगे. इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. दरअसल आर्यन अपने तीसरे प्रोजेक्ट के लिए भी तैयार है. खास बात ये है कि इसमें वो अपने पिता यानि किंग शाहरुख खान को डायरेक्ट करेंगे.
तीसरे प्रोजेक्ट में पिता शाहरुख को डायरेक्ट करेंगे आर्यन
पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार आर्यन खान के तीसरे प्रोजेक्ट में उनके पिता शाहरुख खान मेन लीड में होंगे. प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने कहा, "आर्यन खान अपने सुपरस्टार पिता को डायरेक्ट करने का चैलेंज लेने से पहले बड़े पर्दे पर एक सफल फिल्म देना चाहते हैं, जिससे वो फिल्ममेकर के तौर पर खुद को साबित कर सकें. वो चाहते हैं कि उनका काम उनके लिए बोले.."
कब आएगा आर्यन और शाहरुख का प्रोजेक्ट?
सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान का पिता शाहरुख खान के साथ ये प्रोजेक्ट साल 2027 में आएगा. इस खबर से इंटरनेट पर तहलका मच गया और फैंस दोनों के इस प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार भी करने लगे हैं. बता दें कि इन दिनों आर्यन अपनी दूसरी फिल्म के लिए स्क्रिप्ट पूरी करने और कास्टिंग शुरू करने पर फोकस कर रहे हैं.
किंग में नजर आएंगे शाहरुख खान
शाहरुख खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर आखिरी बार तापसी पन्नू और विक्की कौशल के साथ ‘डंकी’ में नजर आए थे. जो साल 2023 में रिलीज हुई थी. इन दिनों एक्टर 'किंग' की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. जिसमें उनके साथ बेटी सुहाना खान भी मुख्य भूमिका अदा करेंगी. फिल्म से एक्टर का फर्स्ट लुक उनके बर्थडे यानि 2 नवंबर को रिलीज किया गया था.
