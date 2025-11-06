बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर इस वक्त फिल्म ‘120 बहादुर’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म में एक्टर मेजर शैतान सिंह भाटी का रोल निभाएंगें. वहीं इससे पहले एक्टर मिल्खा सिंह की बायोपिक 'भाग मिल्खा भाग' में उनका रोल निभाते नजर आए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे कमाए थे. लेकिन क्या आप जानते हैं मेकर्स ने ये फिल्म फरहान से पहले अक्षय कुमार को ऑफर की थी. लेकिन एक्टर ने रिजेक्ट कर दी. इसका पछतावा खिलाड़ी को आज भी होता है.

कब रिलीज हुई थी ‘भाग मिल्खा भाग’?

फरहान अख्तर की फिल्म ‘भाग मिल्खा भाग’ साल 2013 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी एक्टर का काम दोनों ही लोगों ने खूब पसंद किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि मेकर्स ये फिल्म पहले अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहते थे. लेकिन एक्टर ने इसे रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन जब फिल्म सफल रही थी. तो अक्षय को इसमें काम ना करने का पछतावा भी हुआ था. ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कही थी.

अक्षय कुमार ने क्यों की थी रिजेक्ट?

दरअसल जब ‘भाग मिल्खा भाग’ आई थी. तब अक्षय कुमार 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा' में काम कर रहे थे. ऐसे में दोनों फिल्मों की डेट क्लैश हो रही थी. इसके अलावा एक वजह ये भी थी कि अक्षय स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी थी.

अक्षय कुमार का वर्कफ्रंट

अक्षय कुमार को आखिरी बार फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ में नजर आए थे. फिल्म के पार्ट 3 में उनकी टक्कर अरशद वारसी से देखने को मिली थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कलेक्शन किया था. अब एक्टर जल्द ही वेलकम टू द जंगल, भूत बंगला और हेरा फेरी 3 में नजर आएंगे.

