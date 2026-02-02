हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दोनों फिल्मों में बहुत फर्क है', 'रणबीर कपूर की 'रामायण' की 'आदिपुरुष' से तुलना पर बोले अरुण गोविल

'दोनों फिल्मों में बहुत फर्क है', 'रणबीर कपूर की 'रामायण' की 'आदिपुरुष' से तुलना पर बोले अरुण गोविल

Arun Govil Ramayana: अरुण गोविल ने टीवी की रामायण में राम का किरदार निभाकर खूब पहचान बनाई है. वहीं अब वे रणबीर कपूर स्टारर अपकमिंग रामायण में दशरथ के रोल में नजर आएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 02 Feb 2026 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

हिंदी सिनेमा ने एपिक रामायण को कई बार बड़े पर्दे पर उतारा है, जिसमें कई एक्टर्स ने टीवी और फिल्मों में भगवान राम का किरदार निभाया है. इनमें से, अरुण गोविल ने खुद को एक ऐसे एक्टर के तौर पर स्थापित किया है जो भगवान का सबसे बेहतरीन किरदार निभाने का दावा कर सकते हैं. वहीं अरुण गोविल अब एक्टर नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म में राजा दशरथ का किरदार निभाकर इस एपिक में वापसी कर रहे हैं. वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में, गोविल ने बताया कि आने वाली रामायण फिल्म को किन तुलनाओं का सामना करना पड़ेगा.

रामायण की तुलना पर क्या बोले अरुण गोविल
रामायण एक दो-भाग वाली फिल्म है जिसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण, साई पल्लवी सीता, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. जब से पहला लुक सामने आया है, तब से इस फिल्म की तुलना रामानंद सागर के 1987 के टीवी शो रामायण से की जा रही है, जिसमें गोविल ने भगवान राम का किरदार निभाया था.तुलनाएं खासकर रणबीर के भगवान राम के लुक को लेकर हैं.

वहीं पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में अरुण गोविल ने कहा, "जब कोई स्टैंडर्ड सेट होता है तो तुलना हमेशा होती है, और किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मेरी तुलना की जा रही है. मेरा मानना ​​है कि भगवान का रोल निभाने के लिए, आपको वैसा दिखना चाहिए. लुक बहुत ज़रूरी है. जब लोग आपको देखें, तो उन्हें आप में भगवान दिखें, और वे सोचें, 'भगवान ऐसे हो सकते हैं'."

रामायण वर्सेस आदिपुरुष
बता दें कि रणबीर कपूर स्टारर अपकमिंग रामायण फिल्म ओम राउत की बुरी तरह फ्लॉप हुई आदिपुरुष के ठीक तीन साल बाद आ रही है, जिसमें प्रभास ने भगवान राम, सैफ अली खान ने रावण और कृति सेनन ने सीता का रोल निभाया था. फिल्म की क्रिटिक्स ने बहुत आलोचना की थी, और यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप फिल्मों में से एक बन गई. अरुण गोविल ने कहा कि नई रामायण की तुलना आदिपुरुष से नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने कहा, "रामायण और आदिपुरुष में बहुत फर्क है."

रामायण को नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियो और DNEG ने यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म दो हिस्सों वाली लाइव-एक्शन कहानी है जो 5000 साल पहले की है और भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे मशहूर महाकाव्यों में से एक पर आधारित है. पहला हिस्सा दिवाली 2026 में दुनिया भर में IMAX में रिलीज़ होने वाला है, और दूसरा हिस्सा दिवाली 2027 में आएगा.

Published at : 02 Feb 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Prabhas Arun Govil Adipurush Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: पाकिस्तान नहीं खेलता टीम इंडिया के खिलाफ नॉकआउट मैच तो किसे होगा फायदा, वॉकओवर मिलेगा या नहीं, जानिए नियम
पाकिस्तान नहीं खेलता टीम इंडिया के खिलाफ नॉकआउट मैच तो किसे होगा फायदा, वॉकओवर मिलेगा या नहीं, जानिए नियम
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
विश्व
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: पाकिस्तान नहीं खेलता टीम इंडिया के खिलाफ नॉकआउट मैच तो किसे होगा फायदा, वॉकओवर मिलेगा या नहीं, जानिए नियम
पाकिस्तान नहीं खेलता टीम इंडिया के खिलाफ नॉकआउट मैच तो किसे होगा फायदा, वॉकओवर मिलेगा या नहीं, जानिए नियम
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
विश्व
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
वो वजहें जिनकी वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध! भारत-पाकिस्तान के नाम का जिक्र क्यों?
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 10: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई, तोड़ा 'कल्कि2898 एडी' से 'आरआरआर' का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई
जनरल नॉलेज
बलूच आर्मी को कौन देता है हथियार, जिनके दम पर पाकिस्तान में मचाया कोहराम?
बलूच आर्मी को कौन देता है हथियार, जिनके दम पर पाकिस्तान में मचाया कोहराम?
हेल्थ
कुछ लोग बिना डाइट और जिम जाए भी क्यों होते हैं पतले? जान लें कारण
कुछ लोग बिना डाइट और जिम जाए भी क्यों होते हैं पतले? जान लें कारण
यूटिलिटी
बस 210 रुपये से शुरू करें निवेश, हर महीने मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन, जान लें काम की बात
बस 210 रुपये से शुरू करें निवेश, हर महीने मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन, जान लें काम की बात
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget