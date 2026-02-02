हिंदी सिनेमा ने एपिक रामायण को कई बार बड़े पर्दे पर उतारा है, जिसमें कई एक्टर्स ने टीवी और फिल्मों में भगवान राम का किरदार निभाया है. इनमें से, अरुण गोविल ने खुद को एक ऐसे एक्टर के तौर पर स्थापित किया है जो भगवान का सबसे बेहतरीन किरदार निभाने का दावा कर सकते हैं. वहीं अरुण गोविल अब एक्टर नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म में राजा दशरथ का किरदार निभाकर इस एपिक में वापसी कर रहे हैं. वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में, गोविल ने बताया कि आने वाली रामायण फिल्म को किन तुलनाओं का सामना करना पड़ेगा.

रामायण की तुलना पर क्या बोले अरुण गोविल

रामायण एक दो-भाग वाली फिल्म है जिसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण, साई पल्लवी सीता, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. जब से पहला लुक सामने आया है, तब से इस फिल्म की तुलना रामानंद सागर के 1987 के टीवी शो रामायण से की जा रही है, जिसमें गोविल ने भगवान राम का किरदार निभाया था.तुलनाएं खासकर रणबीर के भगवान राम के लुक को लेकर हैं.

वहीं पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में अरुण गोविल ने कहा, "जब कोई स्टैंडर्ड सेट होता है तो तुलना हमेशा होती है, और किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मेरी तुलना की जा रही है. मेरा मानना ​​है कि भगवान का रोल निभाने के लिए, आपको वैसा दिखना चाहिए. लुक बहुत ज़रूरी है. जब लोग आपको देखें, तो उन्हें आप में भगवान दिखें, और वे सोचें, 'भगवान ऐसे हो सकते हैं'."

रामायण वर्सेस आदिपुरुष

बता दें कि रणबीर कपूर स्टारर अपकमिंग रामायण फिल्म ओम राउत की बुरी तरह फ्लॉप हुई आदिपुरुष के ठीक तीन साल बाद आ रही है, जिसमें प्रभास ने भगवान राम, सैफ अली खान ने रावण और कृति सेनन ने सीता का रोल निभाया था. फिल्म की क्रिटिक्स ने बहुत आलोचना की थी, और यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप फिल्मों में से एक बन गई. अरुण गोविल ने कहा कि नई रामायण की तुलना आदिपुरुष से नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने कहा, "रामायण और आदिपुरुष में बहुत फर्क है."

रामायण को नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियो और DNEG ने यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म दो हिस्सों वाली लाइव-एक्शन कहानी है जो 5000 साल पहले की है और भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे मशहूर महाकाव्यों में से एक पर आधारित है. पहला हिस्सा दिवाली 2026 में दुनिया भर में IMAX में रिलीज़ होने वाला है, और दूसरा हिस्सा दिवाली 2027 में आएगा.