'सैयारा' का नाम लेते हुए अरशद वारसी ने किया बॉलीवुड पर तंज, बताया-क्यों नहीं हिट होतीं फिल्में

एक्टर अरशद वारसी का कहना है कि आजकल बॉलीवुड में लोग नए प्रयोग करने या रिस्क लेने से कतराते हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि आजकल बॉलीवुड फिल्ममेकर्स रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में अच्छी और दमदार स्क्रिप्ट्स की कमी है. उनके मुताबिक अब ज्यादातर मेकर्स सेफ जोन में फिल्में बना रहे हैं, जिससे नए एक्सपेरिमेंट्स कम देखने को मिलते हैं.

रिस्क लिए बिना नहीं मिलेगी हिट फिल्म

अरशद वारसी ने बताया कि फिलहाल सुपरहीरो फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उन्होंने एक सिंपल लव स्टोरी ‘सैयारा’ का एग्जांपल दिया, जो बिना बड़े स्टार्स के भी हिट साबित हुई. उन्होंने कहा, “वो बस एक सिंपल लव स्टोरी थी, लेकिन लोगों से जुड़ गई क्योंकि मेकर्स ने रिस्क लिया.”

अरशद वारसी ने बताई बॉलीवुड की असली दिक्कत

एक्टर ने यह भी माना कि आज बहुत सी फिल्में बनती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर पाती हैं.अरशद वारसी ने कहा, "गणित साफ है. उन्होंने कहा, “अगर हमारे पास वाकई बेहतरीन स्क्रिप्ट्स होतीं, तो हमारी फिल्मों की लिस्ट में ज्यादा हिट्स होतीं.” दुर्भाग्य से, हमारे पास नहीं हैं.

अरशद वारसी की क्राइम थ्रिलर ने खींचा दर्शकों का ध्यान

इंडिया टुडे के साथ अपनी इस बातचीत में उन्होंने अपनी आइकॉनिक फिल्म 'मुन्ना भाई' सीरीज में सर्किट के किरदार का जिक्र करते हुए कहा कहा कि दर्शक अब भी अच्छी कहानी और कंटेंट की तलाश में हैं. वहीं, उनकी हालिया फिल्म ‘भगवत चैप्टर वन: राक्षस’, जो 17 अक्टूबर 2025 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, दर्शकों का ध्यान खींच रही है.

अक्षय शेर के निर्देशन में बनी इस क्राइम थ्रिलर में उनके साथ जितेंद्र कुमार, देवास दीक्षित और तारा अलीशा बेरी जैसे कलाकार नजर आएंगे . फिल्म एक प्रॉस्टिट्यूशन रैकेट की जांच की कहानी पर आधारित है.