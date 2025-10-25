हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सैयारा' का नाम लेते हुए अरशद वारसी ने किया बॉलीवुड पर तंज, बताया-क्यों नहीं हिट होतीं फिल्में

'सैयारा' का नाम लेते हुए अरशद वारसी ने किया बॉलीवुड पर तंज, बताया-क्यों नहीं हिट होतीं फिल्में

Arshad Warsi on Bollywood: रशद वारसी का कहना है कि आज बॉलीवुड में अच्छी कहानियों की कमी के चलते लोग रिस्क नहीं ले रहे, जबकि ‘सैयारा’ जैसी फिल्मों ने साबित किया है कि सिंपल कहानी भी हिट हो सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर अरशद वारसी का कहना है कि आजकल बॉलीवुड में लोग नए प्रयोग करने या रिस्क लेने से कतराते हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि आजकल बॉलीवुड फिल्ममेकर्स रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में अच्छी और दमदार स्क्रिप्ट्स की कमी है. उनके मुताबिक अब ज्यादातर मेकर्स सेफ जोन में फिल्में बना रहे हैं, जिससे नए एक्सपेरिमेंट्स कम देखने को मिलते हैं.

रिस्क लिए बिना नहीं मिलेगी हिट फिल्म
अरशद वारसी ने बताया कि फिलहाल सुपरहीरो फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उन्होंने एक सिंपल लव स्टोरी ‘सैयारा’ का एग्जांपल दिया, जो बिना बड़े स्टार्स के भी हिट साबित हुई. उन्होंने कहा, “वो बस एक सिंपल लव स्टोरी थी, लेकिन लोगों से जुड़ गई क्योंकि मेकर्स ने रिस्क लिया.”

अरशद वारसी ने बताई बॉलीवुड की असली दिक्कत
एक्टर ने यह भी माना कि आज बहुत सी फिल्में बनती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर पाती हैं.अरशद वारसी ने कहा, "गणित साफ है.  उन्होंने कहा, “अगर हमारे पास वाकई बेहतरीन स्क्रिप्ट्स होतीं, तो हमारी फिल्मों की लिस्ट में ज्यादा हिट्स होतीं.”  दुर्भाग्य से, हमारे पास नहीं हैं. 

अरशद वारसी की क्राइम थ्रिलर ने खींचा दर्शकों का ध्यान
इंडिया टुडे के साथ अपनी इस बातचीत में उन्होंने अपनी आइकॉनिक फिल्म 'मुन्ना भाई' सीरीज में सर्किट के किरदार का जिक्र करते हुए कहा  कहा कि दर्शक अब भी अच्छी कहानी और कंटेंट की तलाश में हैं. वहीं, उनकी हालिया फिल्म ‘भगवत चैप्टर वन: राक्षस’, जो 17 अक्टूबर 2025 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, दर्शकों का ध्यान खींच रही है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arshad Warsi (@arshad_warsi)

अक्षय शेर के निर्देशन में बनी इस क्राइम थ्रिलर में उनके साथ जितेंद्र कुमार, देवास दीक्षित और तारा अलीशा बेरी जैसे कलाकार नजर आएंगे .  फिल्म एक प्रॉस्टिट्यूशन रैकेट की जांच की कहानी पर आधारित है.

और पढ़ें
Published at : 25 Oct 2025 05:22 PM (IST)
Tags :
Munna Bhai Arshad Warsi Saiyaara
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली, कुमार संगाकारा को छोड़ा पीछे
वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली, कुमार संगाकारा छूटे पीछे
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
Advertisement

वीडियोज

Trump का Russia पर बड़ा War! अब महंगा होगा Petrol-Diesel!| Paisa Live
MP News: इंदौर में विदेशी महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ के बाद सरकार पर उठे सवाल
Meerut News: SC के आदेश के बाद Meerut में गरजा बुलडोजर, देखिए वीडियो
Bihar Elections 2025: मुसलमानों का Mahagathbandhan से मोहभंग?AIMIM अध्यक्ष शौकत अली के पोस्ट पर बवाल
Maharsahtra News: हाफिज नगर में बिल्डिंग गिरने की घटना आई सामने, देखिए वीडियो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली, कुमार संगाकारा को छोड़ा पीछे
वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली, कुमार संगाकारा छूटे पीछे
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
ओटीटी
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जनरल नॉलेज
Iran Currency: भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
ट्रेंडिंग
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया- वीडियो वायरल
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget