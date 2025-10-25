छठ पूजा 2025: दीपिका चिखलिया से रतन राजपूत तक, ये 5 टीवी एक्ट्रेसेस हर साल रखती हैं व्रत

टीवी शो ‘बालिका वधू’ फेम नेहा मर्दा बिहार के पटना से ताल्लुक रखती हैं. वो भी छठ का त्यौहार बड़े आस्था के साथ मनाती हैं. इस बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी सास ठीक हो गईं तो मैं पूजा करूंगी. तब से मैं ये व्रत रख रही हूं. नेहा ने कहा कि वो 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे विधि-विधान के साथ रस्में पूरी करती हैं.