हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनछठ पूजा 2025: दीपिका चिखलिया से रतन राजपूत तक, ये 5 टीवी एक्ट्रेसेस हर साल रखती हैं व्रत

छठ पूजा 2025: दीपिका चिखलिया से रतन राजपूत तक, ये 5 टीवी एक्ट्रेसेस हर साल रखती हैं व्रत

Chhath Puja 2025: टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जो बड़ी आस्था से छठ पूजा करते हैं. कुछ मुंबई में इस पूजा को करना पसंद करते हैं, तो कुछ अपने घर जाकर परिवार के साथ छठ का ये पर्व मनाते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 05:09 PM (IST)
Chhath Puja 2025: टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जो बड़ी आस्था से छठ पूजा करते हैं. कुछ मुंबई में इस पूजा को करना पसंद करते हैं, तो कुछ अपने घर जाकर परिवार के साथ छठ का ये पर्व मनाते हैं.

टीवी इंडस्ट्री में हर साल दिवाली से लेकर छठ तक हर त्यौहार बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है. वहीं कई ऐसे सितारे ऐसे हैं जो छठ पूजा को बड़ी आस्था से हर साल मनाते हैं.

1/7
टीवी सीरियल रामायण में सीता के किरदार से घर-घर में मशहूर हुईं दीपिका चिखलिया हर साल छठ का पर्व बड़े ही धूम-धाम से मनाती हैं.
टीवी सीरियल रामायण में सीता के किरदार से घर-घर में मशहूर हुईं दीपिका चिखलिया हर साल छठ का पर्व बड़े ही धूम-धाम से मनाती हैं.
2/7
दीपिका का ये साड़ी लुक कॉपी करके आप भी इस छठ पूजा में चमक सकती हैं.
दीपिका का ये साड़ी लुक कॉपी करके आप भी इस छठ पूजा में चमक सकती हैं.
3/7
एक्ट्रेस रति पांडे भी हर साल अपने पूरे परिवार के साथ छठ का मनाती नजर आती हैं.
एक्ट्रेस रति पांडे भी हर साल अपने पूरे परिवार के साथ छठ का मनाती नजर आती हैं.
4/7
देबिना बनर्जी हर साल अपने पती गुरमीत चौधरी के साथ मुंबई के जुहू बीच पर छठ पूजा को पूरी आस्था के साथ मनाती हैं. अलग-अलग कल्चर होने के बाद भी उनकी पत्नी देबिना जो कि बंगाली होने के बावजूद इस परंपरा को निभाती हैं.
देबिना बनर्जी हर साल अपने पती गुरमीत चौधरी के साथ मुंबई के जुहू बीच पर छठ पूजा को पूरी आस्था के साथ मनाती हैं. अलग-अलग कल्चर होने के बाद भी उनकी पत्नी देबिना जो कि बंगाली होने के बावजूद इस परंपरा को निभाती हैं.
5/7
टीवी शो ‘बालिका वधू’ फेम नेहा मर्दा बिहार के पटना से ताल्लुक रखती हैं. वो भी छठ का त्यौहार बड़े आस्था के साथ मनाती हैं. इस बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी सास ठीक हो गईं तो मैं पूजा करूंगी. तब से मैं ये व्रत रख रही हूं. नेहा ने कहा कि वो 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे विधि-विधान के साथ रस्में पूरी करती हैं.
टीवी शो ‘बालिका वधू’ फेम नेहा मर्दा बिहार के पटना से ताल्लुक रखती हैं. वो भी छठ का त्यौहार बड़े आस्था के साथ मनाती हैं. इस बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी सास ठीक हो गईं तो मैं पूजा करूंगी. तब से मैं ये व्रत रख रही हूं. नेहा ने कहा कि वो 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे विधि-विधान के साथ रस्में पूरी करती हैं.
6/7
नेहा मर्दा का ये साड़ी लुक ही खास है. एक्ट्रेस का ये लुक रिक्रिएट करके आप अपने लुक को और भी मॉडर्न बना सकती हैं.
नेहा मर्दा का ये साड़ी लुक ही खास है. एक्ट्रेस का ये लुक रिक्रिएट करके आप अपने लुक को और भी मॉडर्न बना सकती हैं.
7/7
टीवी सीरियल ‘अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो’ फेम रतन राजपूत पटना, बिहार से हैं. वो इस त्यौहार को बड़े ही धूम-धाम से मनाती हैं और व्रत रखती हैं.
टीवी सीरियल ‘अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो’ फेम रतन राजपूत पटना, बिहार से हैं. वो इस त्यौहार को बड़े ही धूम-धाम से मनाती हैं और व्रत रखती हैं.
Published at : 25 Oct 2025 05:09 PM (IST)
Tags :
Neha Marda Dipika Chikhlia Chhath Puja 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
राजस्थान
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
क्रिकेट
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

MP News: इंदौर में विदेशी महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ के बाद सरकार पर उठे सवाल
Meerut News: SC के आदेश के बाद Meerut में गरजा बुलडोजर, देखिए वीडियो
Bihar Elections 2025: मुसलमानों का Mahagathbandhan से मोहभंग?AIMIM अध्यक्ष शौकत अली के पोस्ट पर बवाल
Maharsahtra News: हाफिज नगर में बिल्डिंग गिरने की घटना आई सामने, देखिए वीडियो
Bank Account में अब 4 Nominee जोड़ने की सुविधा, जानें नया नियम और प्रक्रिया| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
राजस्थान
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
क्रिकेट
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
ओटीटी
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जनरल नॉलेज
Iran Currency: भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
ट्रेंडिंग
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया- वीडियो वायरल
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget