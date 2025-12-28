बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने सलमान खान और शाहरुख खान, दोनों के साथ फिल्मों में काम किया है. ऐसे में हाल ही में एक्टर दोनों एक्टर्स को लेकर अपनी राय जाहिर की है. अरशद ने खुलासा किया है कि सलमान अब पहले जैसे नहीं रहे हैं. वहीं उन्होंने खुद को शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन बताया है. एक्टर ने किंग खान के बच्चों की परवरिश पर भी कमेंट किया है.

द लल्लनटॉप को दिए एक हालिया इंटरव्यू में अरशद वारसी ने शाहरुख खान की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा- 'शाहरुख अपने काम को बखूबी जानते हैं. उनमें पुराने जमाने के थिएटर का अंदाज है और उन्हें सारे डायलॉग मुंह जुबानी याद रहते हैं. वो सबसे विनम्र और उदार अभिनेताओं में से एक हैं. ये बहुत अच्छी बात है. मैंने उन्हें कभी ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा.'

शाहरुख खान के फैन हैं अरशद वारसी

अरशद वारसी शाहरुख खान को लेकर आगे कहते हैं- 'मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं. सुहाना और आर्यन की भी अच्छी परवरिश हुई है, ग्रेट किड्स हैं. मैंने किंग के लिए तुरंत हां कह दी थी. शाहरुख पहले ही कह चुके हैं कि वो आखिरी स्टार हैं और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं. मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं. उनमें बहुत गरिमा है.' इसके बाद अरशद ने सलमान खान को लेकर भी अपनी राय दी.

सलमान खान को बताया 'बैड बॉय'

अरशद वारसी कहते हैं- 'सलमान बैड बॉय है. वो उन आइडियल, अट्रैक्टिव, बैड बॉयज में से एक है. शाहरुख एक जेंटलमैन हैं, थोड़े सोफिस्टिकेटेड. दोनों में कोई बुराई नहीं है. सलमान पर्सनली अलग हैं, वो पहले जैसे नहीं हैं. पब्लिकली आप उनकी पर्सनैलिटी देख सकते हैं, लेकिन घर पर वो बिल्कुल अलग इंसान हैं. वो खूब चुटकुले सुनाते हैं, मजाकिया हैं. स्वभाव से ही उनका पूरा परिवार बहुत मजाकिया है, उनमें ह्यूमर की अच्छी समझ है, जैसे कि वो जिंदगी में मौज-मस्ती करने आए हों.'