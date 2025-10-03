फैट से कैसे फिट हुईं अंशुला कपूर? यहां जानें- अर्जुन कपूर की बहन का कंप्लीट डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन
Anshula Kapoor Weight Loss Journey: अंशुला कपूर ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से हर किसी को हैरान किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने अपना वजन कैसे घटाया है.
बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं. दरअसल अंशुला ने बीते दिन अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग सगाई कर ली है. जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे. इन सबके बीच जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर की सौतेली बहन अंशुला कपूर अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. दरअसल अंशुला कभी बहुत मोटी थीं लेकिन उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से हर किसी को हैरान कर दिया है. चलिए जानते हैं कि उन्होंने अपना वजन कैसे घटाय़ा था?
अंशुला कपूर ने कैसे घटाया अपना वजन?
अंशुला कपूर का वज़न घटाने का सफ़र कई लोगों के लिए इंस्पायरिंग रहा है. बॉलीवुड फ़िल्म निर्माता बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना कपूर की बेटी अंशुला की वज़न घटाने के लिए अप्रोच हमेशा से ही हॉलिस्टिक रही है. उन्होंने इसके लिए स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं की. अंशुला ने न्यूट्रिशिएंस से भरी डाइट को अपनाने से लेकर मेंटल हेल्थ को प्रोयरिटी देने जैसे हमेशा से ही सस्टेनेबल तरीकों से वजन कम करने पर फोकस किया.
अंशुला कपूर ब्रेकफास्ट में क्या लेती हैं?
अपने वज़न घटाने के बदलाव को 'अभी प्रोग्रेस पर' बताते हुए, अंशुला ने एक बार अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर वज़न घटाने के सुझाव और तरकीबें शेयर की थी. अंशुला के ब्रेकफास्ट की बात करें तो वह सुबह ब्लैक कॉफ़ी के साथ एक अंडा और एक टोस्ट, और आधा एवोकाडो लेती हैं. नाश्ते के बाद, वह एक और कप ब्लैक कॉफ़ी को एंजॉय करती हैं.
अंशुला कपूर का लंच
अंशुला कपूर लंच में 1-2 रागी रोटियाँ, 100-150 ग्राम बोनलेस चिकन और एक बड़ा बाऊल सब्ज़ी खाती हैं. वे बताती हैं, "मैं सब्ज़ियों को लेकर ज़्यादा नखरे नहीं करती. इसे भारतीय तरीके से पकाएं और मैं लगभग कुछ भी खा सकती हूं." उन्होंने ये भी कहा, "या कभी-कभार, सब्ज़ियों के सलाद के साथ क्विनोआ या दाल से बना पास्ता और ग्रिल्ड चिकन या चिकन विंग्स भी ले लेती हूं."
अंशुला डिनर में क्या लेती हैं?
अंशुला के डिनर में आमतौर पर भुने हुए चिकन या तंदूरी चिकन के साथ ग्रिल्ड सब्ज़ियां, या इंडियन स्टाइल में कुक हुए बोनलेस चिकन के साथ रागी रोटियां होती हैं. इनके साथ वे एक कटोरी सब्ज़ी (भारतीय करी) लेती हैं.
पोस्ट डिनर स्नैक्स
अंशुला कहती हैं, "मैं देर तक जागती हूं, इसलिए, अगर मुझे रात के खाने के बाद भूख लगती है, तो आमतौर पर प्रोटीन शेक या प्रोटीन से भरपूर हल्का नाश्ता या सबसे ज़्यादा चिपचिपे चॉकलेट केक, जिनके बीच में मेल्टेड लावा होता है, लेती हूं."
वर्कआउट रूटीन
अपने वर्कआउट रूटीन के बारे में बात करते हुए, अंशुला ने बताया कि इसे शील्ड फिटनेस में उनके ट्रेनर प्रियंका मेहता और स्वप्निल हजारे ने डिज़ाइन किया है. वे बताती हैं, "ट्रेनर मेरे शेड्यूल में बदलाव करते रहते हैं, लेकिन यह बेसिकली एक स्ट्रेंथ वर्कआउट है जिसमें प्रत्येक सेशन के एंड में कुछ फंक्शनल ट्रेनिंग भी शामिल होती है. हम वीक में चार बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और 1-2 दिन, मैं कार्डियो करती हूं. "
