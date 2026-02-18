अर्जुन कपूर इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं. कुछ समय पहले उन्होंने अपनी मां मोना कपूर की जन्मदिन की सालगिरह पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था. उस पोस्ट में अर्जुन ने लिखा कि वो अपनी मां को बहुत याद कर रहे हैं और हाल के दिनों में जिंदगी उनके लिए थोड़ी बेरहम रही है. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले भी मुश्किल दौर से गुजरे हैं और हर बार संभलकर खड़े हुए हैं. उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए लिखा कि उन्होंने ही सिखाया था कि जिंदगी का सामना हिम्मत और इज्जत के साथ कैसे करना है. इस पोस्ट ने फैंस को भावुक कर दिया था.

नई तस्वीर और गहरा संदेश

मां को याद करने के कुछ दिन बाद अर्जुन ने अपनी एक तस्वीर साझा की. इस तस्वीर में वो सीधे कैमरे की ओर देखते नजर आए हैं. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'साफ सोच सब कुछ बदल देती है.' फैंस ने इस कैप्शन को अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनके आत्मविश्वास से जोड़कर देखा. फैस को ऐसा लगा जैसे वो ये बताना चाह रहे हों कि अब वो चीजों को नए नजरिए से देख रहे हैं और खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं.

ट्रोलिंग पर बदला माहौल

पिछले कुछ महीनों से अर्जुन कपूर को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ रही थी. उनकी फिल्मों और एक्टिंग को लेकर लोग नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे थे. कई बार उनकी पोस्ट का कमेंट सेक्शन ट्रोल से भरा होता था. लेकिन इस नई पोस्ट पर माहौल थोड़ा बदला हुआ नजर आया है. इस बार लोगों ने उन्हें ट्रोल करने के बजाय उनका हौसला बढ़ाया है. कई यूजर्स ने लिखा कि किसी को भी बिना वजह परेशान करना सही नहीं है.

View this post on Instagram A post shared by Arjun Kapoor (@arjunkapoor)

फैंस का मिला खुलकर समर्थन

कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने अर्जुन के लिए प्यार और समर्थन जताया है. किसी ने लिखा कि 'आप हर खुशी के हकदार हैं', तो किसी ने कहा कि 'हमें नहीं पता सामने वाला इंसान अंदर से क्या झेल रहा है इसलिए हमेशा दयालु रहना चाहिए'. साफ दिख रहा था कि फैंस उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बने रहने की सलाह दे रहे हैं.



काम को लेकर क्या है आगे की प्लानिंग

अगर काम की बात करें तो अर्जुन कपूर आखिरी बार फिल्म ‘मेरे हसबैंड की बीवी’ में नजर आए थे जिसमें उनके साथ रकुल प्रीत सिंह और भूमि पेडनेकर भी थीं. हालांकि फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला लेकिन अर्जुन लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में हैं. अभी तक उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है. लेकिन जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर खुद को संभालते हुए नजर आ रहे हैं उससे लगता है कि वो जल्द ही किसी नई फिल्म के साथ लोगों के सामने आएंगे.