बॉलीवुड में मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह बेहद साधारण तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं. बिना किसी ब्रांड, बिना किसी लग्जरी गाड़ी के वो हमेशा बड़ी ही सादगी से रहते हैं. यहां तक कि अपने गांव में वो जब जाते हैं तो एक स्कूटी पर सादा सा झोला लेकर सामान लेने निकलते हैं. उनके पैरों की चप्पल उनकी सादगी की दास्तान कहती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी साधारण जिंदगी जीने वाले अरिजीत सिंह असल जिंदगी में करोड़ों कमा चुके हैं.

अरिजीत की भारी- भरकम फीस

अरिजीत सिंह का सोर्स ऑफ इनकम केवल गाने ही नहीं हैं बल्कि उनका एक स्टूडियो भी है ओरियन म्यूजिक के नाम से. सिंगर यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गाना जैसे कई प्लेटफॉर्म्स से करोड़ों कमाते हैं.

अरिजीत देश और विदेशों में कई लाइव कॉन्टर्ट करते हैं, जिसके लिए वो महज दो घंटे के 14 करोड़ तक चार्ज करते हैं. सके अलावा कुछ छोटे या प्राइवेट शोज के वो 2 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.

बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, सिंगर एक प्लेबैक गाने के लिए 10 से 20 लाख रुपये लेते हैं. हालांकि राइट्स और रॉयल्टी मिलाकर ये फीस और भी बढ़ जाती है.

इसके अलावा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सॉनग्स प्लेटफॉर्म से भी करोड़ों की रॉयल्टी लेते हैं.

लल्लनटॉप को दिए एक पुराने इंटरव्यू में म्यूजिक डायरेक्टर मोन्टी शर्मा ने बताया था कि अरिजीत एक सिंगल शो के 2 करोड़ रुपये चर्ज करते हैं. तो वहीं राहुल वैद्य ने न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि अरिजीत दो घंटे के शो के लिए 14 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. हालांकि इस बात पर अरिजीत ने कभी कुछ नहीं कहा है. एक पुराने इंटरव्यू में रफ्तार ने भी कहा था कि अरिजीत एक शो के लिए जितना चार्ज करते हैं उसमें मुंबई में एक घर खरीदा जा सकता है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंगर की फीस कितनी होगी और उस हिसाब से उनकी नेटवर्थ कितनी होगी.

अरिजीत सिंह की कल नेट वर्थ

मुर्शिदाबाद के एक छोटे से गांव के रहने वाले अरिजीत सिंह ने हर भाषा के मिलाकर करीब 400 गाने गाए हैं और उन्होंने कई लाइव शोज भी किए हैं. ऐसे में उनकी नेटवर्थ करोड़ों में होना तो लाजमी है. लाइव मिंट की रिपोर्ट्स की मानें तो अरिजीत सिंह की नेट वर्थ करीब 414 करोड़ रुपये है. जिसमें उनका 8 करोड़ का नवी मुंबई में घर और 3.4 करोड़ रुपये की लग्जरी कारों का कलेक्शन भी शामिल है. उनके पास हाई-एंड ब्रांड्स जैसे रेंज रोवर और मर्सिडीज की गड़ियां हैं.