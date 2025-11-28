धर्मेंद्र के निधन के बाद बंद हो गई 'अपने 2'? मेकर्स ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी बताया सच

'अपने 2' के बंद होने की खबरें आने के बाद, दिवंगत धर्मेंद्र के फैंस निराश हो गए थे. हालांकि, निर्माता दीपक मुकुट ने 'अपने 2' के बंद होने के रूमर्स को खारिज कर दिया है और कंफर्म किया है कि इस फिल्म पर काम चल रहा है और इसे महान अभिनेता को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में बनाया जाएगा.

'लोगों को अफ़वाहें फैलाना बंद करना होगा'

धर्मेंद्र और उनके बेटों सनी देओल और बॉबी देओल स्टारर ओरिजनल फ़िल्म 'अपने', इस दिग्गज अभिनेता के निधन के बाद एक बार फिर चर्चा में आ गई है, यह फ़िल्म उनके लिए गहरा इमोशनल महत्व रखती थी, और अब टीम नए सिरे से कमिटमेंट के साथ सीक्वल को आगे बढ़ाकर उनकी विरासत का सम्मान करने की उम्मीद कर रही है.

अफ़वाहों पर टिप्पणी करते हुए, दीपक मुकुट ने टाइम्स नाउ के हवाले से एक आधिकारिक बयान में कहा, "लोगों को अपुष्ट अफ़वाहें फैलाना बंद करना होगा. 'अपने 2' बंद नहीं हुई है. यह फ़िल्म बन रही है, और पूरे विश्वास के साथ बन रही है. यह हमारे बैनर द्वारा शुरू की गई सबसे इमोशनल महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है."

'अपने 2' धर्मजी के लिए एक श्रद्धांजलि होगी

उन्होंने आगे कहा, "अपने धर्मजी की थी। उनकी उपस्थिति, उनकी गर्मजोशी, उनकी आत्मा, उनके हर विचार ने उस फिल्म को वह बनाया जो वह बनी. 'अपने 2' मेरे दिल के बेहद करीब है. कई मायनों में, यह फिल्म धर्मजी के लिए एक श्रद्धांजलि होगी, देओल परिवार के साथ पर्दे पर।"

धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल के साथ ओरिजनली अनाउंस इस सीक्वल में क्रिएटिव रिस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है. पहली किस्त 2007 में रिलीज़ हुई थी और दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ गई थी.

धर्मेंद्र का निधन

धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया और वे अपने पीछे एक अद्वितीय विरासत छोड़ गए. लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके अंतिम संस्कार में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ी थी. गुरुवार, 27 नवंबर को, देओल फैमिली ने दिवंगत अभिनेता के लिए प्रेयर मीट का आयोजन किया था जिसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय से लेकर सलमान खान तक तमाम सेलेब्स पहुंचे थे.