बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम ना करने पर एपी ढिल्लों ने तोड़ी चुप्पी, बोले - ‘आर्टिस्ट का शोषण करते हैं’
AP Dhillon On Bollywood IIndustry: पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों ने बॉलीवुड में काम करने को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'यहां आर्टिस्ट का शोषण किया जाता है. '
पंजाबी सिंगर और रैपर एपी ढिल्लों आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है. उनकी आवाज और गाने फैंस के दिलों में बसे हुए हैं. एपी ने अभी तक बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कोई गाना नहीं गाया है. इसपर उन्होंने हाल ही में खुलकर बात भी की. सिंगर ने कहा, ‘आर्टिस्ट का शोषण करते हैं..’
क्यों बॉलीवुड में नहीं काम करते एपी ढिल्लों?
एपी ढिल्लों हाल ही में SMTV यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. जहां उन्होंने अपने करियर के बारे में बात की. इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड में काम ना करने की वजह का भी खुलासा किया. एपी ने बताया, "मुझे अपने लोगों की परवाह है. ये बॉलीवुड की बात नहीं, मेरे समुदाय के लिए एक मिसाल कायम करने की बात है. वो अपने फायदे के लिए गाने और आर्टिस्ट का शोषण करते हैं.."
‘वो गाने के राइट्स अपने पास रखते हैं’
एपी ने आगे ये भी कहा, "मैंने बॉलीवुड में गाना बनाया था, लेकिन वो गाना और उसके अधिकार अपने पास रखना चाहते थे. मैंने उनसे कहा कि जब तक वो इसे नहीं बदलेंगे, मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता. मैं ऐसा करूंगा, तो जूनियर कलाकारों को भी ऐसा करना होगा. मैं नहीं चाहता कि उनका शोषण हो..हां, अगर वो अपना तरीका बदल लेते हैं तो मुझे बॉलीवुड में उनके साथ गाना करने में काफी खुशी होगी. '
एपी ढिल्लों के 'वन ऑफ वन' इंडिया टूर की डिटेल्स
बता दें कि एपी ढिल्लों के साल 2025 के ये कुछ आखिरी महीने काफी बिजी रहने वाले हैं. सिंगर 'वन ऑफ वन' इंडिया टूर करेंगे. जिसके तहत उनके कॉन्सर्ट 5 दिसंबर को अहमदाबाद, 7 दिसंबर को दिल्ली, 12 दिसंबर को लुधियाना, 14 दिसंबर को पुणे, 19 दिसंबर को बेंगलुरु, 21 दिसंबर को कोलकाता, 26 दिसंबर को मुंबई और 28 दिसंबर को जयपुर में होंगे. इनके लिए सिंगर के फैंस भी काफी एक्साइटिड है.
